Diagnose, Rückzug, Comeback – Michael J. Fox hat diesen Kreislauf mehrfach durchbrochen. Was ihn immer wieder antreibt, ist bemerkenswert.

Michael J. Fox wurde am 9. Juni 1961 im kanadischen Edmonton geboren und zählt zu den bekanntesten Schauspielern seiner Generation – ein Status, den er vor allem der Science-Fiction-Trilogie „Zurück in die Zukunft“ verdankt. Bereits als Teenager stand er vor der Kamera, zunächst in Kanada, später in Los Angeles. In den 1980er-Jahren machte ihn die Comedy-Serie „Family Ties“ beim Fernsehpublikum bekannt.

Den Künstlernamen Michael J. Fox wählte er, weil ein anderer Schauspieler namens Michael Fox bereits bei der Gewerkschaft registriert war – sein tatsächlicher zweiter Vorname lautet Andrew. Den Weg zur großen Leinwand ebnete ihm die von Steven Spielberg produzierte „Zurück in die Zukunft“-Trilogie. Im ersten Teil verkörperte Fox den Teenager Marty McFly und bewies dabei auch sein Können als Gitarrist und Skateboard-Fahrer.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Kampf gegen Parkinson

Zu Beginn der 1990er-Jahre wurde bei Fox Parkinson diagnostiziert. Als die Symptome nicht mehr zu verbergen waren, trat er mit seiner Erkrankung an die Öffentlichkeit – ein Schritt, der der Krankheit ein prominentes Gesicht gab und Fox zu einem der bekanntesten Fürsprecher im Kampf dagegen machte. Mit seiner Stiftung mobilisierte er seit deren Gründung mehr als 2 Milliarden US-Dollar für die Parkinson-Forschung.

Das Karolinska-Institut in Stockholm verlieh ihm dafür 2010 die medizinische Ehrendoktorwürde; 2025 zeichnete ihn der damalige US-Präsident Joe Biden mit der Freiheitsmedaille aus. Seit 1988 ist Fox mit der Schauspielerin Tracy Pollan verheiratet, das Paar hat vier erwachsene Kinder. Zuletzt stand er gemeinsam mit Harrison Ford für die Serie „Shrinking“ vor der Kamera.

Aktivist und Autor

Ford beschrieb ihn als „großzügig, unterstützend, offen, einfach ein wunderbarer Mensch“. Dankbarkeit sei für ihn das Allerwichtigste, betont Fox – und er sei dankbar für alles. „Ich habe mehr Spaß bei der Arbeit als je zuvor“, so Fox.

Neben seinem Engagement als Aktivist wurde Fox auch für seine schauspielerischen Leistungen vielfach geehrt – unter anderem mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame in Los Angeles. Darüber hinaus hat er mehrere autobiografische Bücher veröffentlicht. Seit seiner Diagnose kündigte er mehrfach an, sich aus dem Schauspielberuf zurückzuziehen, entschied sich jedoch jedes Mal dagegen.

„Die Schauspielerei ist so eine persönliche Sache – wenn man das Gefühl hat, das tun zu wollen, dann ist das keine Arbeit.“