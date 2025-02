Mietboom: In diesen beliebten Bezirken explodieren die Preise

Auch im Jahr 2024 sind die Mietpreise in Österreich weiter angestiegen.

Eine detaillierte Untersuchung von 200.000 Mietwohnungsanzeigen durch die Immobilienplattform willhaben.at hat ergeben, dass die Angebotsmieten pro Quadratmeter im vergangenen Jahr in fast allen untersuchten Regionen gestiegen sind. Besonders markante Preissteigerungen wurden in den Bezirken Klagenfurt-Land, Wien-Alsergrund und Eisenstadt-Umgebung beobachtet.

Markante Anstiege

Im Bezirk Klagenfurt-Land verzeichneten die Mietpreise einen Anstieg von 19,1 Prozent, wodurch der durchschnittliche Quadratmeterpreis auf 16,2 Euro stieg. Im Wiener Bezirk Alsergrund kletterte der Preis um 18,6 Prozent auf 19,3 Euro pro Quadratmeter. In der Umgebung von Eisenstadt und im Bezirk Oberpullendorf im Burgenland betrug der Anstieg jeweils 17,5 Prozent, mit Preisen von 11,85 Euro beziehungsweise 9,28 Euro pro Quadratmeter. Der Wiener Bezirk Ottakring erlebte ebenfalls einen Anstieg um 16,2 Prozent, was zu einem neuen Preis von 16,81 Euro pro Quadratmeter führte, wie aus dem „willhaben-Mietpreisspiegel“ hervorgeht.

Rückläufige Preise

Rückläufige Angebotspreise wurden nur in wenigen Bezirken festgestellt. In Bludenz, Vorarlberg, fiel der Mietpreis um 1,2 Prozent auf 15,98 Euro pro Quadratmeter. Auch in den burgenländischen Bezirken Jennersdorf und Güssing wurden Rückgänge von 1,1 Prozent auf 8,30 Euro und 0,7 Prozent auf 7,80 Euro pro Quadratmeter verzeichnet. Diese beiden Bezirke waren 2024 die günstigsten Mietregionen in Österreich.

Höchste Mietpreise 2024

Die höchsten Mietpreise 2024 wurden im Wiener Bezirk Innere Stadt mit einem Durchschnittspreis von 23,1 Euro pro Quadratmeter registriert, was einem Anstieg von 5,8 Prozent entspricht. Die Tiroler Bezirke Innsbruck und Kitzbühel sowie die Stadt Salzburg folgten mit Quadratmeterpreisen von 23 Euro, 21,1 Euro und 20,5 Euro.