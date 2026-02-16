Millionen-Loch bei Krankenkassen – Halbe Milliarde Defizit für 2025

Die Finanzlage der Krankenkassen entspannt sich leicht – statt 583 Millionen Euro Verlust werden für 2025 nun 511 Millionen Euro prognostiziert. Doch die Aussichten bleiben düster.

Das Defizit der Krankenkassen fällt laut aktueller Gebarungsvorschau des Dachverbands der Sozialversicherungsträger weniger dramatisch aus als noch vor wenigen Monaten befürchtet. Die heute veröffentlichten vorläufigen Zahlen beziffern den Bilanzverlust für 2025 auf 511,2 Millionen Euro – eine Verbesserung gegenüber der November-Prognose, die noch von 583,3 Millionen Euro ausgegangen war.

Bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), dem größten Krankenversicherungsträger des Landes, reduzierte sich die Verlusterwartung für 2025 erheblich. Statt der ursprünglich im Jahresvoranschlag kalkulierten 906 Millionen Euro und der im November korrigierten 546,6 Millionen Euro rechnet man nun mit einem Minus von 454 Millionen Euro. Auch für das laufende Jahr sieht die Prognose mit einem erwarteten Defizit von 431 Millionen Euro etwas günstiger aus als die November-Schätzung von 460 Millionen Euro.

Die Gesamtaufwendungen der ÖGK beliefen sich 2025 auf 21,4 Milliarden Euro und werden laut aktueller Vorschau im laufenden Jahr auf 22,56 Milliarden Euro ansteigen.

Strukturelle Finanzprobleme

Die ÖGK verbucht die leichte Verbesserung als ersten Erfolg ihrer Konsolidierungsmaßnahmen. Dennoch warnt der Versicherungsträger vor einem weiter wachsenden strukturellen Finanzierungsbedarf, der durch die wirtschaftliche Rezession, den demografischen Wandel und den medizinischen Fortschritt verursacht wird.

Für die kommenden Jahre prognostiziert die ÖGK daher weiterhin erhebliche Defizite: rund 431 Millionen Euro im Jahr 2026, 687 Millionen Euro für 2027 und sogar 948 Millionen Euro im Jahr 2028.

Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) erwartet für 2025 einen Verlust von 127,4 Millionen Euro. In den Folgejahren soll sich die Situation zunächst leicht entspannen – mit einem Minus von 124 Millionen Euro im laufenden Jahr und 117 Millionen Euro im Jahr 2027 – bevor das Defizit 2028 wieder auf 174 Millionen Euro ansteigen soll.

SVS im Plus

Im Gegensatz zu den anderen Versicherungsträgern kann die Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) durchweg positive Zahlen vorweisen. Nach den vorläufigen Berechnungen schloss sie das Jahr 2025 mit einem Gewinn von 70,2 Millionen Euro ab.

Für das laufende Jahr wird sogar ein Plus von 124 Millionen Euro erwartet, gefolgt von 91 Millionen Euro im Jahr 2027 und 64 Millionen Euro im Jahr 2028.