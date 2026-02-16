Trump-Zölle zwingen Swarovski zu Stellenabbau

Der Tiroler Swarovski-Konzern kündigt einen Personalabbau in seiner Optik-Abteilung an. Wie das Unternehmen am Montag dem KURIER bestätigte, werden im Zuge einer strategischen Neuausrichtung 40 Beschäftigte beim AMS-Frühwarnsystem zur Kündigung angemeldet. Verantwortlich für diese Entscheidung sind vor allem die Kostensteigerungen sowie neu eingeführte Exportzölle, die den für Swarovski essenziellen US-Markt betreffen – dieser generiert mittlerweile rund 45 Prozent des Gesamtumsatzes.

Wirtschaftliche Belastungen

Der Kristallkonzern sieht sich mit erheblichen wirtschaftlichen Belastungen konfrontiert. Neben dem akuten Kostendruck muss sich das Unternehmen mit fundamentalen Marktveränderungen auseinandersetzen: technologische Umwälzungen, eine zunehmend ältere Kundschaft und verstärkte Konkurrenz durch Online-Anbieter. Diese Entwicklungen haben in den letzten Jahren deutlich negative Auswirkungen auf die Ertragslage des Unternehmens.

⇢ Heineken-Krise: Schwache Bier-Nachfrage kostet 6000 Jobs!



In einer offiziellen Mitteilung erklärt Swarovski: „Gleichzeitig steht das Unternehmen unter massivem Kostendruck, sieht sich mit technologischen Umbrüchen, einer alternden Kundenstruktur und zunehmendem Wettbewerb durch digitale Anbieter konfrontiert.“

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und der daraus resultierende Stellenabbau werden vom Traditionsunternehmen als unvermeidbare Konsequenz der externen Marktbedingungen und internen Strukturprobleme dargestellt.