Mit Auto in Gänsefamilie – dann Küken gestohlen

Am Zicksee wurde eine Gänsefamilie brutal auseinandergetrieben – was danach geschah, schockiert Zeuginnen und Ermittler gleichermaßen.

Am Zicksee in St. Andrä im Bezirk Neusiedl am See (Burgenland) sind Gänseküken gestohlen worden. Laut Ermittlungen soll der Täter zunächst mit seinem Fahrzeug in die Gänsefamilie gefahren sein, um sie auseinanderzutreiben, und anschließend die Gössel an sich genommen haben.

Zeuginnen erstatteten Anzeige

Eine Niederösterreicherin, die den Vorfall zufällig beobachtete, wandte sich daraufhin an die Polizeiinspektion Frauenkirchen und erstattete Anzeige. Die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigte die entsprechenden Medienberichte am Dienstag auf Anfrage der APA.

Gesehen wurde der Mann dabei von der Hobbyfotografin sowie einer Begleiterin.

Die Ermittlungen laufen.