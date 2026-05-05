Cobra stürmt Wohnung – 42-Jähriger nach Drohungen gefasst

Stundenlanger Ausnahmezustand im Burgenland: Ein Mann verschanzt sich – und die Cobra rückt an.

Am Montagnachmittag hat sich in Sankt Martin in der Wart im Bezirk Oberwart ein 42-jähriger Mann in seiner Wohnung verbarrikadiert. Zuvor soll er mehrere Personen bedroht haben.

Der Notruf bei der Landessicherheitszentrale ging gegen 16.00 Uhr ein. Demnach soll der Mann in der burgenländischen Gemeinde mehrere Menschen bedroht haben. Welche konkreten Drohungen dabei geäußert wurden und gegen wen sie sich richteten, ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

Cobra-Einsatz

Anschließend zog sich der Mann allein in seine Wohnung zurück und verschloss sich dort. Aufgrund der Lage wurde das Einsatzkommando Cobra angefordert.

Gegen 19.00 Uhr rückten die Spezialbeamten zum Zugriff an und nahmen den 42-Jährigen fest, wie die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag mitteilte. Zu den genauen Hintergründen des Vorfalls laufen die Ermittlungen noch.

Personen kamen bei dem Einsatz keine zu Schaden.