Mit diesen Lebensmitteln bekommt ihr eine saubere Lunge

Wenn Sie mit dem Rauchen aufgehört haben oder ein leidenschaftlicher Raucher sind, lindern diese Lebensmittel die negativen Auswirkungen von Zigaretten und reinigen Ihren Körper.

Folsäure ist sehr wichtig für die normale Funktion und Entwicklung des Körpers. Sie hilft dem Körper aber auch, Nikotin loszuwerden. Beispielsweise Kohl enthält große Mengen an Folsäure.

Brokkoli, Blumenkohl und Kopfkohl

Abgesehen von der Tatsache, dass dieses Gemüse Polyphenole enthält, die sich bei der Verringerung verschiedener Entzündungen im Verdauungssystem als nützlich erwiesen haben, enthalten sie auch Antioxidantien, die den Körper von zahlreichen Giftstoffen reinigen. Kochen Sie sie so kurz wie möglich, um alle ihre nützlichen Stoffe zu erhalten.

Grüner Tee

Durch das Rauchen verliert der Körper die notwendige Flüssigkeit, wodurch der Organismus viel schneller in einen Zustand der Austrocknung gerät. Das Trinken von Grünem Tee, der voller Antioxidantien ist, ist ein zuverlässiger Weg, um Nikotin aus dem Körper auszuscheiden.

Karotte

Nikotin zerstört die Haut und macht sie leblos und trocken. Wenn Sie diese Nebenwirkungen loswerden möchten, essen Sie so viele Karotten wie möglich. Sie enthalten große Mengen an Vitamin A, K, C und B, die die wichtigsten „Reiniger“ des Körpers sind. Die Karotte in einem Entsafter mit Apfel und Zitrone auspressen oder in einen Salat reiben.

Kiwi, Zitrone und Orange

Neben Wasser entnimmt das Rauchen dem Körper auch die Vitamine A, C und E, die das Immunsystem stärken und dem Körper helfen, verschiedene Infektionen und Bakterien zu bekämpfen. Um verlorene Vitamine auszugleichen, greifen Sie zu einer Kiwi oder einem Glas Limonade.

Orangensaft spendet dem Körper Feuchtigkeit, versorgt ihn mit den notwendigen Vitaminen, reinigt aber auch den Körper von Nikotin. Zwei Orangen auspressen, etwas Wasser hinzufügen und zwischen den Mahlzeiten trinken.