MMA‑Kämpfer bei tragischem Unfall gestorben – Frau erwartet Kind

Ein Unfall, eine zerbrochene Familie, eine Kampfsportwelt in Trauer – der Tod eines 28-Jährigen hinterlässt eine schmerzhafte Lücke.

Am Sonntagabend kam der 28-jährige MMA-Kämpfer Cholo bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben. Das Unglück ereignete sich in Ennepetal in Nordrhein-Westfalen. Laut Polizei überholte der Kampfsportler gegen 21.15 Uhr seinen Bruder, verlor dabei in einer Kurve die Kontrolle über seinen BMW und geriet ins Schleudern.

Das Fahrzeug prallte auf der Fahrerseite gegen eine Hauswand. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die alarmierten Rettungskräfte nur noch Cholos Tod feststellen konnten. Das automatische Notrufsystem des Wagens hatte unmittelbar nach dem Aufprall einen Notruf abgesetzt – doch jede Hilfe kam zu spät.

Trauer um Cholo

Besonders erschütternd ist die familiäre Situation des Verstorbenen: Wie die „Bild“ berichtet, soll Cholos Frau das zweite gemeinsame Kind erwarten. Neben der schwangeren Frau und dem ungeborenen Kind hinterlässt der 28-Jährige auch eine zweijährige Tochter. Ein Miteigentümer des renommierten UFD-Gyms in Düsseldorf bestätigte der „Bild“ den Tod des Kämpfers.

Aus der Kampfsportwelt kamen zahlreiche Trauerbekundungen – darunter von Box-Champion Agit Kabayel und dem MMA-Kämpfer Tamerlan Dulatov. Dulatov schrieb: „28 Jahre. Aufgewacht, ohne zu wissen, dass er das letzte Mal aufgewacht ist. Du warst ein guter Mensch, Bruder. Wahrlich, der Tod kennt kein Alter und keine Zeit.“ Cholo hatte sich in den vergangenen Jahren als Kämpfer der OKTAGON MMA in Deutschland einen Namen gemacht.

Mehr zum ThemaTrump ruft UFC-Star Medic nach Knockout persönlich an (VIDEOS)⇢