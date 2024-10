Monsterwelle trifft Kreuzfahrtschiff: 100 Verletzte, ein Toter

Am 4. November 2023 geriet das Kreuzfahrtschiff „Spirit of Discovery“ im Golf von Biskaya in einen schweren Sturm, der die Reise nach Großbritannien beinahe in eine Katastrophe verwandelte. Neun Meter hohe Wellen trafen das Schiff, was Panik unter den rund 1.000 Passagieren auslöste.

Ausfall des Antriebs

Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Marine Accident Investigation Branch (MAIB) fiel während des Sturms der Antrieb der „Spirit of Discovery“ aus, wodurch das Schiff zum Stillstand kam. Dies führte zu einer gefährlichen Neigung nach Backbord, die Passagiere in Alarmbereitschaft versetzte. Eine Passagierin schilderte der „Daily Mail“ die beängstigende Szenerie: „Draußen war es wie in einem Horrorfilm, weil die Wellen so hoch schlugen.“ Außerdem flogen Möbel umher, was die chaotischen Zustände an Bord noch verschärfte. „Viele blieben in ihren Kabinen und schrieben Abschiedsnachrichten an ihre Familien“, so ein Passagier.

Tragische Folgen

Letztendlich gelang es der Besatzung, das Schiff wieder in Gang zu setzen und sicher im Hafen von Portsmouth, England, anzulegen. Der Sturm hinterließ jedoch deutliche Spuren: 100 Passagiere wurden verletzt, von denen acht in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Leider erlag eine dieser Personen später ihren Verletzungen.

Lesen Sie auch: Kreuzfahrtschiff lässt Senioren und Schwangere zurück Neun Touristen, darunter ältere Personen und eine Schwangere, wurden vom Kreuzfahrtschiff Norwegian Dawn zurückgelassen.

Party auf Kreuzfahrtschiff eskaliert: Security komplett überfordert! (VIDEO) Der Streit, der zwischen etwa 60 Personen auf der Kreuzfahrt ausbrach, wurde durch Eifersucht wegen des Dreiers zwischen den Passagieren verursacht.

Sturz von Kreuzfahrtschiff – Touristin bleibt 10 Stunden im kroatischen Meer In der Nacht auf Sonntag ereignete sich in der kroatischen Adria ein ungewöhnlicher Vorfall, der wie durch ein Wunder glimpflich ausging.

Die „Spirit of Discovery“ ist mit luxuriösen Annehmlichkeiten ausgestattet, darunter ein Theater, eine Bibliothek, Swimmingpools und sogar ein Golfsimulator. Doch all diese Angebote traten in den Hintergrund angesichts der überwältigenden Naturgewalten, die das Schiff in dieser stürmischen Nacht heimsuchten.