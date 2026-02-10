Montenegros größter Supermarkt boykottiert Sonntagsarbeit trotz Urteil!

Trotz grünem Licht vom Verfassungsgericht bleibt Montenegros Handelsriese Voli sonntags zu. Der Konzern fordert faire Regeln für alle Marktteilnehmer.

Montenegros größte Handelskette Voli verzichtet auf Sonntagsöffnung bis zur gesetzlichen Klärung. Das Unternehmen hat angekündigt, sonntags geschlossen zu bleiben, bis eine gesellschaftlich breit abgestimmte und verfassungskonforme Regelung gefunden wird. Für eine tragfähige Lösung sei ein umfassender Dialog nötig, der die Interessen aller Beteiligten – Wirtschaft, Beschäftigte, Konsumenten und Staat – berücksichtigt.

Voli fordert klare Spielregeln für alle Marktteilnehmer, sollte der arbeitsfreie Sonntag beibehalten werden. Nach Ansicht des Unternehmens müssten dann Tankstellen auf den reinen Kraftstoffverkauf beschränkt werden – mit Ausnahme gastronomischer Angebote, jedoch ohne das typische Supermarkt-Sortiment. Auf Märkten sollten nur landwirtschaftliche und Milchprodukte erlaubt sein, während Bäckereien ihr Angebot auf Grundbackwaren begrenzen müssten.

Hintergrund ist eine Entscheidung des montenegrinischen Verfassungsgerichts, das im vergangenen Monat das seit 2019 geltende Verbot der Sonntagsöffnung im Handel kippte. Die Richter stuften die Regelung als verfassungswidrig ein, da sie die unternehmerische Freiheit und den Gleichheitsgrundsatz verletze.

Freiwilliger Verzicht

„Obwohl die Verfassungsgerichtsentscheidung den Weg für Sonntagsöffnungen freimacht, wird Voli sonntags nicht öffnen, bis eine endgültige gesellschaftliche Einigung und eine diskriminierungsfreie gesetzliche Lösung vorliegt“, teilt das Unternehmen mit.

Der Einzelhändler warnt vor Wettbewerbsverzerrungen, sollten einzelne Marktteilnehmer – ähnlich wie während der Geltung der nun für verfassungswidrig erklärten Regelung – Sonderrechte genießen. Gleichzeitig betont Voli das Bewusstsein für die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in Montenegro und dessen Einfluss auf die Staatseinnahmen.

Forderung nach Gleichheit

„Wir brauchen eine verfassungskonforme, wirtschaftlich sinnvolle und für alle gleichermaßen geltende Regelung ohne Ausnahmen, die zu Ungleichbehandlung und Diskriminierung führen würden“, so das Unternehmen. Die Regierung müsse durch Gespräche mit allen Sozialpartnern und Wirtschaftsvertretern, besonders aus dem Handelssektor, zu einer nachhaltigen Lösung kommen.

Voli kritisiert zudem, dass der bisherige Arbeitgebervertreter im sozialen Dialog die Vorschläge des Handelssektors ignoriere und nicht abgestimmte Lösungen vorschlage.

Abschließend bekräftigt Voli seine Dialogbereitschaft und den Willen, gemeinsam mit Sozialpartnern und staatlichen Institutionen eine Lösung im Interesse der gesamten montenegrinischen Wirtschaft und Gesellschaft zu finden.