Epstein-Skandal: Überwachungsbilder zeigen Entdeckung der Leiche! (VIDEO)

Mysteriöse Überwachungsbilder aus dem Gefängnis sorgen für Aufsehen: Erstmals zeigen Aufnahmen den Moment, als Wärter den toten Jeffrey Epstein entdeckten.

Entdeckung dokumentiert

In einer Sammlung von drei Millionen deklassifizierten Dokumenten des US-Justizministeriums hat die britische Tageszeitung „The Telegraph“ bislang unveröffentlichte Überwachungsaufnahmen entdeckt. Die Aufnahmen dokumentieren den Moment, als Gefängniswärter am 10. August 2019 um 6:30 Uhr morgens den leblosen Körper des Investmentbankers Jeffrey Epstein in seiner Zelle fanden.

Auf den Bildern ist die Silhouette eines Wärters zu erkennen, der sich zunächst dem Sicherheitstisch neben Epsteins Zellentrakt im Metropolitan Correctional Center in New York nähert. Etwa zehn Sekunden später bewegt sich der Beamte in Richtung der Zelle des wegen Menschenhandels inhaftierten Finanziers. In der darauffolgenden Minute pendelt der Wärter mehrfach zwischen dem Tisch und dem Gefängnisblock hin und her, bevor zwei weitere Beamte hinzukommen. Um 6:39 Uhr wurde Epstein offiziell für tot erklärt.

Offizielle Version

Laut FBI-Ermittlungen beging Epstein Selbstmord – eine Einschätzung, die durch die neun Tage nach seinem Tod durchgeführte Autopsie gestützt wird. Die Behörden gaben an, dass zwischen 22:40 Uhr am Vorabend und der Entdeckung des Leichnams am nächsten Morgen „niemand den Hochsicherheitstrakt betreten hat“, in dem Epstein untergebracht war.

Widersprüche

Diese Darstellung geriet jedoch ins Wanken, nachdem weitere Überwachungsaufnahmen aus den Akten eine orangefarbene Gestalt zeigen, die um 22:39 Uhr die Treppe zu Epsteins Zellentrakt hinaufgeht. Interessanterweise kamen das Büro des Generalinspekteurs des Justizministeriums und das FBI zu unterschiedlichen Interpretationen dieser Aufnahme: Während das FBI das unscharfe Bild als „wahrscheinlich ein Häftling“ einstufte, vermerkte der Generalinspekteur einen Beamten mit orangefarbenem „Stoff oder Bettwäsche“ und führte die Person in seinem Abschlussbericht als „nicht identifizierten Gefängniswärter“.

Die Umstände von Epsteins Tod und seine Verbindungen zu einflussreichen Persönlichkeiten – darunter Staatspräsidenten, Medienmoguln und Mitglieder des britischen Königshauses – haben zahlreiche Spekulationen über mögliche Ungereimtheiten befeuert.

Die nun veröffentlichten Aufnahmen sind die ersten Bilder, die den Zeitpunkt der Entdeckung des toten Epstein dokumentieren.