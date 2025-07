Musk streicht Luxus-Teslas: Österreich bekommt nur noch Restposten

Teslas Luxusmodelle verschwinden still und leise vom Bestellsystem. In mehreren europäischen Märkten können Kunden nur noch aus dem Bestand wählen.

Der Elektroautobauer Tesla verzeichnet im zweiten Quartal einen deutlichen Umsatzrückgang. Firmenchef Elon Musk bereitet Investoren bereits auf schwierige Zeiten vor und spricht von bevorstehenden „harten“ Quartalen. Dennoch hält der Konzern an seinen Expansionsplänen fest – der Robotaxi-Service soll weiter ausgebaut werden, und bis Ende 2025 plant Tesla die Einführung eines kostengünstigeren Fahrzeugmodells.

Wer derzeit in Österreich ein Tesla Model S oder Model X erwerben möchte, steht vor einer ungewöhnlichen Situation: Auf der offiziellen Website können Interessenten ausschließlich aus dem vorhandenen Fahrzeugbestand wählen. Die individuelle Konfiguration und Bestellung eines Neuwagens ist nicht möglich, wie die Technologie-Plattform Futurezone berichtet.

Europaweite Einschränkung

Diese Einschränkung betrifft nicht nur den österreichischen Markt. Auch in Deutschland, dem drittgrößten Tesla-Absatzmarkt Europas, müssen Kunden auf Bestandsfahrzeuge zurückgreifen. Selbst in Norwegen, wo Tesla in Europa die meisten Fahrzeuge verkauft, ist die Konfiguration neuer Model S und X nicht verfügbar.

Rückläufige Verkaufszahlen

Die Verkaufszahlen in Deutschland verdeutlichen die aktuelle Situation: Im ersten Halbjahr 2025 wurden lediglich 58 Exemplare des Model S und 59 Stück des Model X neu zugelassen.

Im Vergleich dazu erreichte das Model Y im gleichen Zeitraum 6.305 Neuzulassungen auf dem deutschen Markt.

Strategischer Kurswechsel

Nach Informationen von Branchenportalen ist die anhaltend schwache Nachfrage nach den Luxusmodellen der Hauptgrund für Teslas Entscheidung in Europa. Während die Fahrzeuge in den USA weiterhin mit technischen Upgrades wie größerer Reichweite, leiseren Innenräumen und verbesserten Fahrassistenzsystemen weiterentwickelt werden, spielen sie für den europäischen Markt offenbar eine untergeordnete Rolle.

Branchenexperten sehen in dieser Entwicklung einen klaren Strategiewechsel des Unternehmens. Die Luxusmodelle machen inzwischen nur noch einen sehr geringen Anteil am weltweiten Tesla-Absatz aus. Der Fokus liegt klar auf den volumenstärkeren Fahrzeugen Model 3 und Model Y – und perspektivisch auf dem angekündigten günstigeren Modell.

Die Neuausrichtung auf erschwinglichere Modelle wird als Reaktion auf die zunehmende Konkurrenz im Elektroautomarkt und die höhere Preissensibilität der Kunden gewertet. Auch wenn die Luxusmodelle technisch weiterentwickelt werden, spielen sie für Teslas künftige Wachstumsstrategie offenbar keine zentrale Rolle mehr.