Musks digitaler Angriff auf Teheran – Regime kämpft gegen Satelliten-Internet

SpaceX trotzt dem Regime: Trotz offiziellen Verbots macht Elon Musks Unternehmen seinen Satelliten-Internetdienst Starlink im Iran kostenlos verfügbar – während die Regierung das Netz blockiert.

Trotz des offiziellen Verbots von Starlink-Terminals im Iran hat SpaceX seinen Satelliten-Internetdienst für das Land kostenlos zugänglich gemacht. Dies bestätigten Unternehmenskreise gegenüber dem Finanzdienst Bloomberg, nachdem Aktivisten entsprechende Informationen verbreitet hatten. Eine offizielle Stellungnahme von SpaceX liegt bislang nicht vor. Die iranische Regierung hat angesichts der landesweiten Proteste in den vergangenen Tagen umfassende Internetsperren verhängt.

Verbotene Technologie

Für die Nutzung des Starlink-Dienstes sind spezielle Antennen und Empfangsgeräte erforderlich, die im Iran verboten sind, aber dennoch ins Land geschmuggelt werden. Frühere Schätzungen gingen von etwa 20.000 dieser Terminals im Land aus. Ahmad Ahmadian, Leiter der Organisation Holistic Resilience, spricht mittlerweile sogar von mehr als 50.000 Geräten.

Die kompakten Empfangsanlagen kommunizieren direkt mit den Starlink-Satelliten, was sie weniger anfällig für staatliche Eingriffe macht. Dennoch ist es iranischen Behörden laut Medienberichten bereits teilweise gelungen, den Empfang zu stören.

Ukraine-Einsatz

In der Ukraine werden Starlink-Systeme ebenfalls eingesetzt, insbesondere vom Militär. Sie erwiesen sich als besonders wertvoll zu Kriegsbeginn, als russische Angriffe die herkömmliche Telekommunikationsinfrastruktur zerstört hatten. Anfänglich stellte Starlink die Geräte selbst zur Verfügung, inzwischen existiert ein Vertrag mit dem Pentagon zur Versorgung der Ukraine.

Bis zum Abschluss dieses Vertrags lag die Entscheidungsgewalt über die Nutzung von Starlink bei Elon Musk. Der Tech-Milliardär erzählte seinem Biografen Walter Isaacson, dass er eine Anfrage der Ukraine abgelehnt habe, die Starlink-Versorgung in der Nähe der von Russland besetzten Krim freizuschalten, wodurch er nach eigener Aussage einen Angriff auf russische Truppen verhindert habe.