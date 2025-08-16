Mutter kümmert sich um Geschwisterkind: 89-Jähriger erfasst Vierjährigen

Während die Mutter mit dem jüngeren Kind beschäftigt war, verließ ein Vierjähriger in Hartberg unbemerkt das Auto und wurde auf der Straße von einem Fahrzeug erfasst.

Ein vierjähriger Bub wurde am Samstagvormittag in Hartberg verletzt, nachdem er von einem Auto erfasst worden war. Der Unfall ereignete sich gegen 10:30 Uhr an der Bahnhofstraße. Das Kind hatte in einem unbeaufsichtigten Moment selbständig das Fahrzeug seiner Mutter verlassen.

📍 Ort des Geschehens

Die Mutter befand sich zu diesem Zeitpunkt mit dem zweijährigen Bruder des Verunglückten vor dem geparkten Wagen. Als der Vierjährige versuchte, zu seiner Mutter und seinem Geschwisterkind zu gelangen, betrat er die Fahrbahn. Gleichzeitig näherte sich ein 89-jähriger Autofahrer, der trotz Bremsversuch eine Kollision mit dem Kind nicht mehr verhindern konnte.

Notärztliche Versorgung

Nach dem Zusammenstoß wurde der verletzte Bub umgehend vom Notarztteam medizinisch versorgt. Das Kind wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Oberwart transportiert, wo es weitere medizinische Behandlung erhält.

Bei dem 89-jährigen Lenker wurde ein Alkotest durchgeführt, der negativ verlief. Der ältere Herr blieb bei dem Unfall unverletzt.