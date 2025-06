Nach 60 Jahren: Ferrero bringt neue Nutella-Sorte auf den Markt

Die süße Revolution steht bevor: Nach sechs Jahrzehnten mit nur einem Rezept wagt Nutella den Sprung ins Unbekannte – mit einer Geschmacksrichtung, die alles verändern könnte.

Nach über 60 Jahren wagt der Hersteller des beliebten Brotaufstrichs Nutella einen bedeutenden Schritt und kündigt eine Produktinnovation an. Die süße Nuss-Nougat-Creme, die für viele Menschen ein fester Bestandteil ihrer Kindheit war, wird erstmals seit ihrer Markteinführung um eine Variante erweitert. Der Lebensmittelkonzern Ferrero plant eine grundlegende Veränderung im Sortiment – bislang existierte ausschließlich das klassische Original-Rezept.

Nutella Peanut kommt

Die neue Sorte „Nutella Peanut“ mit Erdnussgeschmack soll im Frühjahr 2026 zunächst auf dem nordamerikanischen Markt eingeführt werden. In den USA, wo Erdnussprodukte besonders beliebt sind, und in Kanada wird die Variante zuerst erhältlich sein. Vereinzelte Verkostungen fanden bereits statt, da das Produkt testweise in den Handel gebracht wurde.

FOTO: Ferrero

Ein Social-Media-Influencer, der die Erdnuss-Creme probieren konnte, äußerte sich mit einem begeisterten „Mamma Mia!“ gegenüber seinem Publikum.

Sollte sich die Erdnuss-Variante nach ihrer Einführung in Nordamerika als kommerzieller Erfolg erweisen, könnte der Brotaufstrich später auch in Europa und damit auf dem heimischen Markt verfügbar werden.