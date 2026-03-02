Nach drei Jahrzehnten: Kroatien endlich frei von Landminen

Fast dreißig Jahre nach Kriegsende erreicht Kroatien einen historischen Meilenstein – mit weitreichenden Folgen für Mensch und Land.

Nach fast drei Jahrzehnten hat Kroatien offiziell den Status eines minenfreien Landes erlangt und damit den Minenräumungsprozess in Übereinstimmung mit dem Ottawa-Übereinkommen zum Abschluss gebracht. Staatssekretär Tomislav Bilandzic vom Innenministerium gab diese Errungenschaft in einem Bericht bekannt – sie steht für die Erfüllung des zentralen Ziels des Nationalen Minenräumprogramms sowie für die Einlösung internationaler Verpflichtungen.

Seit dem Ende des Heimatkrieges hatten Landminen und Blindgänger weite Landesteile belastet. Durch beharrliche nationale Anstrengungen und enge internationale Kooperation gelang es, die minenverdächtigen Gebiete über die Jahre hinweg systematisch zu bereinigen.

Jahrzehnte der Räumung

Im Rahmen des gesamten Prozesses wurden knapp 107.000 Minensprengsätze sowie rund 470.000 Blindgänger aufgespürt und gefahrlos beseitigt. Neben dem technischen Aspekt dieses Meilensteins hoben die Behörden ausdrücklich die menschliche Dimension hervor: das Gedenken an die Opfer sowie die spürbare Verbesserung von Sicherheit, wirtschaftlicher Erholung und Entwicklung in den ehemals betroffenen Regionen. Seit dem Ende des Heimatkriegs starben in Kroatien 207 Menschen durch Minen.

Internationales Fachwissen

Obwohl die eigentliche Räumungsarbeit damit abgeschlossen ist, wird Kroatien seine Aufklärungsprogramme zu Minenrisiken weiterführen und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern aufrechterhalten.

Ziel ist es, das erworbene Fachwissen an Länder weiterzugeben, die vor vergleichbaren Herausforderungen stehen.