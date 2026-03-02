Epstein verweigerte Frauen medizinische Hilfe – Ärzte waren Teil des Netzwerks

Neue Dokumente enthüllen, wie Jeffrey Epstein Ärzte in sein Kontrollsystem einband – und Frauen damit in mehrfacher Hinsicht ausgeliefert waren.

Laut einem Bericht der New York Times soll Jeffrey Epstein (†66) Ärzte gezielt als Werkzeug eingesetzt haben, um Frauen in seinem Umfeld zu kontrollieren. Demnach verweigerte er medizinische Behandlungen oder traf Entscheidungen über die Gesundheitsversorgung anderer, ohne dazu befugt zu sein. Die Grundlage des Berichts bilden Kommunikationsdaten zwischen dem verstorbenen Sexualstraftäter und mehreren Medizinern, die das US-Justizministerium freigegeben hat.

Einer der dokumentierten Fälle zeigt, wie ein Mitarbeiter Epsteins anfragte, ob er einer Frau 600 Dollar – umgerechnet rund 500 Euro – für eine Aknebehandlung bei einem gewissen „Dr. Victor“ auszahlen solle. Epsteins knappe Antwort: „Ignorieren.“

Medizin als Machtmittel

Die neu ans Licht gekommenen Details offenbaren ein System, in dem medizinisches Fachwissen und finanzielle Abhängigkeiten miteinander verflochten waren. Mehrere Ärzte erhielten beträchtliche Geldsummen – teils als Forschungsspenden, teils in bar oder in Form von Gefälligkeiten –, um die Weiterführung bestimmter Behandlungen sicherzustellen.

Bereits frühere Dokumente hatten belegt, dass Epstein sein Umfeld planvoll aufbaute: von vermögenden Bekannten über Institutionen bis hin zu Personen, die ihm den Zugang zu jungen Frauen ermöglichten – darunter auch Model-Scouts, die er gezielt nach Opfern suchen ließ. Die aktuellen Enthüllungen machen deutlich, dass Frauen in seinem Einflussbereich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in gesundheitlicher Hinsicht auf Strukturen angewiesen waren, die er steuerte oder zumindest beeinflusste.

Konkrete Eingriffe

Die New York Times schildert darüber hinaus weitere konkrete Fälle, in denen Epstein offenbar unmittelbar in die medizinische Versorgung eingriff. Ein Arzt namens Dr. Jess Ting soll einer Frau eine Kopfwunde mit 35 Stichen auf Epsteins Esstisch genäht haben. Dr. Margaret Moon, Expertin für medizinische Ethik an der Johns Hopkins University in Baltimore, erklärte der Zeitung gegenüber, dass eine so schwere Verletzung zwingend in einer vollständig ausgestatteten Notaufnahme hätte versorgt werden müssen.

Dr. Ting selbst beteuerte, er habe bei der Behandlung seiner erwachsenen Patientinnen zu keinem Zeitpunkt illegale oder möglicherweise illegale Aktivitäten gekannt, beobachtet oder davon gewusst, und bedauere seine Verbindung zu Epstein. In einem anderen dokumentierten Fall erkundigte sich ein Zahnarzt der Columbia University in New York City bei Epstein, wie viel Behandlung er an einem „Mädchen“ mit zwei „schwarzen Zähnen“ vornehmen lassen wolle.

Ein weiterer Arzt, Dr. Bruce Moskowitz, empfahl dem verurteilten Sexualstraftäter, zwei Frauen, die an Tripper erkrankt waren, in eine Notaufnahme in West Palm Beach zu schicken, damit er die Fälle nicht „an das Gesundheitsamt melden“ müsse, „einschließlich der Kontakte“. Im Bundesstaat Florida sind Ärzte gesetzlich verpflichtet, die Namen positiv getesteter Personen zu melden.