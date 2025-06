Nach Inter-Aus: Dieser serbische Klub lockt Marko Arnautovic

Mit emotionalen Worten beendet Marko Arnautovic sein Kapitel bei Inter Mailand. Während Roter Stern Belgrad bereits anklopft, lockt auch Saudi-Arabien den 36-jährigen Wiener.

Marko Arnautovic hat sich am Mittwoch mit bewegenden Worten von Inter Mailand verabschiedet. Der 36-jährige Wiener, dessen Vertrag beim italienischen Vizemeister ausläuft, teilte seine Gefühle in einem emotionalen Video auf Instagram mit der Fußballwelt. „Es ist nie leicht, auf Wiedersehen zu sagen. Vor allem zur Familie“, erklärte der Stürmer in seiner Botschaft. Inter sei für ihn „ein Club, der mir ermöglicht hat, meinen Traum zu leben. Nicht einmal, sondern zweimal“, betonte Arnautovic in dem Beitrag.

Konkretes Angebot

Die Zukunft des österreichischen Routiniers bleibt derzeit offen, wobei bereits ein konkretes Angebot auf dem Tisch liegt. Zvezdan Terzic, Geschäftsführer von Roter Stern Belgrad (serbischer Fußballclub), bestätigte gegenüber „Maxbet Sport“ das Interesse am Offensivspieler: „Marko Arnautovic ist ein Spieler europäischer Klasse und definitiv jemand, der Roter Stern helfen kann, auch wenn er 1989 geboren ist.“ Er hat unser Angebot.“ Allerdings räumte Terzic gleichzeitig ein, dass eine Verpflichtung des Stürmers „unrealistisch“ sei.

Laut Medienberichten buhlen auch Vereine aus Saudi-Arabien um die Dienste des Angreifers.

Es erscheint durchaus möglich, dass der 36-Jährige den Herbst seiner Karriere in der finanzstarken Wüstenliga verbringen wird.