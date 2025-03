Nach Missbrauchsprozess: Ex-Freund von Anna-Sophia hat Bewerbungsgespräch bei McDonalds

Der Fall um Anna-Sophia aus Wien erschüttert: Ein 17-Jähriger steht wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht. Die Verhandlung sorgt für großes Aufsehen.

Der Fall der jungen Anna-Sophia aus Favoriten, die im Alter von 12 Jahren über einen längeren Zeitraum von mehreren Jugendlichen missbraucht worden sein soll, hat weiterhin große Aufmerksamkeit erregt. Während zwei der 17-jährigen Angeklagten freigesprochen wurden und die Verfahren gegen fünf weitere eingestellt sind, steht nun ihr 17-jähriger Ex-Freund vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, Missbrauch mit besonderer Erniedrigung begangen, versucht zu nötigen und Darstellungen von Kindesmissbrauch erstellt zu haben. Anna-Sophias Mutter äußerte sich im Vorfeld des Prozesses gegenüber der Zeitung „Heute“ und sagte: „Wir haben die Hölle mit diesem Burschen durchgemacht.“

Die Sicherheitsvorkehrungen im Gerichtsgebäude sind streng, und es herrscht ein absolutes Film- und Fotografierverbot, nachdem in der Vergangenheit sogar die Richterin im Internet angegriffen wurde. Der Angeklagte erschien vor Gericht mit einem Kinnbart, einer Wellensteyn-Jacke und schwarzen Sneakers. Im Gerichtssaal waren die Mutter und Schwester des Opfers anwesend, während Anna-Sophia ihre Aussage per Video aus einem anderen Raum machte.

Hintergrund des Angeklagten

Der Jugendliche gab an, an einem Onlineshop zu arbeiten und ein Bewerbungsgespräch bei McDonald’s zu haben. Er lebt derzeit von Ersparnissen in Höhe von 6.000 Euro. Trotz einer vorherigen Diversion hat er keine Vorstrafen. Laut Staatsanwältin begann die Beziehung zwischen ihm und Anna-Sophia im Sommer 2023. Bis zur Trennung 2024 kam es mehrfach zu Geschlechtsverkehr, was in Österreich strafbar ist, da Anna-Sophia unter 14 Jahre alt war. Der Angeklagte war beim Kennenlernen 16 Jahre alt. Die Richterin stellte klar, dass der sexuelle Kontakt strafbar sei, trotz des geringen Altersunterschieds.

Der Verteidiger des Angeklagten betonte die schwierigen Verhältnisse, in denen der Jugendliche aufwuchs, und hob hervor, dass er Anna-Sophia ermutigt habe, die Vorfälle mit der Jugendgang zu melden. Vor Gericht bekannte er sich teilweise schuldig, indem er den Missbrauchsvorwurf bestritt, aber das Versenden von Missbrauchsdarstellungen über Social Media zugab. Ermittler fanden auf seinem Handy diverses kinderpornografisches Material.

Der Angeklagte erklärte, er habe erst später durch ein Foto ihres Schülerausweises von ihrem wahren Geburtstag erfahren. Aus Angst vor Vorurteilen hätten sie beschlossen, dass er sich als halb Rumäne, halb Philippino ausgibt und behauptet, 15 Jahre alt zu sein. Er berichtete von häufigen Konflikten mit Anna-Sophias Eltern und erwähnte, dass er ihr einen Ring geschenkt habe. „Sie hat mich im Jänner 2024 auf der Skiwoche betrogen, dann haben wir Schluss gemacht“, führte er als Grund für das Ende der Beziehung an.

Anna-Sophias Familie ist zur Unterstützung im Gericht anwesend, und ihre Mutter hofft im Interview mit „Heute“ auf Gerechtigkeit: „Alles andere als ein Schuldspruch wäre eine erneute Demütigung.“

Für den Angeklagten gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.