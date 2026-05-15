Nach Streit wegen Blockade: Autofahrer überfährt Demonstranten in Belgrad (VIDEO)

Serbiens Protestwelle erreicht einen neuen Eskalationspunkt – mit einem Verletzten und einer Festnahme wegen versuchten Mordes.

In Belgrad ist es am Rande einer regierungskritischen Straßenblockade zu einem Zwischenfall mit einem Verletzten gekommen. Ein Autofahrer geriet vor der Fakultät für Rechtswissenschaften in einen Streit mit Demonstranten, die eine Kreuzung im Belgrader Stadtzentrum blockierten. Beim Rückwärtsfahren erfasste er einen älteren Mann, der daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Fahrer wurde festgenommen und muss sich wegen versuchten Mordes verantworten.

Proteste seit Novi Sad

Straßenblockaden dieser Art sind in Serbien seit November 2024 häufig. Damals kamen beim Einsturz einer Betonüberdachung am Bahnhof Novi Sad 16 Menschen ums Leben – ein Unglück, das landesweite Massenproteste und laute Forderungen nach politischer Verantwortung ausgelöst hat. Die von Studierenden getragene Bewegung verlangt vorgezogene Parlamentswahlen, um die Regierung von Präsident Aleksandar Vucic zu stürzen. Für den 23. Mai ist eine große Kundgebung in Belgrad geplant.



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Weite Teile der Bevölkerung machen staatliche Nachlässigkeit und Korruption bei Infrastrukturprojekten für die Katastrophe in Novi Sad verantwortlich. Vucic hingegen wirft den Studierenden und anderen Protestierenden vor, das Land destabilisieren zu wollen.

Vucics Machtposition

Vucic hat vorgezogene Parlamentswahlen noch vor Jahresende nicht ausgeschlossen, betont jedoch, dass reguläre Parlaments- und Präsidentschaftswahlen ohnehin im kommenden Jahr anstehen. Serbien bekennt sich formell zum EU-Beitritt, doch unter Vucics Führung hat das Land die Beziehungen zu Russland und China intensiviert.