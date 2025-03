Nächstes Traditions-Wirtshaus ist pleite!

„Die Wirtsleut“ in Linz schließt überraschend nach fast fünf Jahren. Ein handgeschriebener Hinweis verkündet das Ende des beliebten Treffpunkts.

Das traditionsreiche Wirtshaus „Die Wirtsleut“ in der Linzer Innenstadt schließt nach fast fünf Jahren unerwartet seine Türen. Dieses Lokal, das im ersten Stock eines Gebäudes in der Adlergasse beheimatet ist, trug zuvor etwa 70 Jahre lang den Namen „Leopoldistüberl“. Vor der Übernahme durch vier erfahrene Gastronomen während der Corona-Pandemie war es als „Wirten am Graben“ bekannt. Diese neuen Betreiber etablierten das Lokal schnell als beliebten Treffpunkt in der Innenstadt von Linz.

Schließung des Wirtshauses

Am Montag wurde die Schließung offiziell bekannt gegeben. Ein handgeschriebener Hinweis im Schaukasten informierte die Gäste mit den Worten: „Wir müssen leider schließen“, begleitet von einem traurigen Smiley. Die Entscheidung, das Wirtshaus zu schließen, fiel Anfang der Woche, doch die Betreiber haben bislang keinen Grund für diesen Schritt genannt. Es wird spekuliert, dass finanzielle Probleme eine Rolle gespielt haben könnten, da der Eigentümer auf erhebliche Mietrückstände hinweist.