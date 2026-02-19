Neu im Bistro: IKEA lockt Fastende mit „Fisch-Hot-Dog

IKEA bringt zur Fastenzeit den „FISKPINNE“ auf den Markt – einen neuartigen Fisch-Hot-Dog, der aus paniertem Alaska-Seelachs-Filet im Hot-Dog-Brötchen mit Sauce Tartar besteht. Das Produkt positioniert sich als bewusste Alternative für die traditionelle Fastenzeit, in der viele Konsumenten auf Fleisch verzichten oder leichtere Mahlzeiten bevorzugen. Mit dieser Kombination aus Fischstäbchen im Brötchen anstelle der klassischen Wurst schafft der Möbelriese ein schnelles, sättigendes und kostengünstiges Angebot, das das bestehende Bistro-Sortiment ergänzt.

Nachhaltige Fischerei

Das Unternehmen betont die Nachhaltigkeit des verwendeten Fischfilets, das nach den Standards des Marine Stewardship Council (MSC-C-54459) zertifiziert ist und aus verantwortungsvoller Fischerei stammt. Damit unterstreicht IKEA sein Engagement für Transparenz und nachhaltige Beschaffung auch bei Produktneuheiten. Sadri Turki, Commercial Food Manager von IKEA Österreich, erläutert: „Unser IKEA Food-Angebot entwickelt sich konsequent entlang der Bedürfnisse unserer Gäste weiter.“ Während Klassiker wie die Köttbullar fest im Sortiment verankert bleiben, erweitert das Unternehmen sein Angebot um zusätzliche Optionen für mehr Auswahlmöglichkeiten und Flexibilität.

Günstiges Angebot

Mit dem FISKPINNE will der schwedische Einrichtungskonzern demonstrieren, dass bewusster Genuss sowohl alltagstauglich als auch erschwinglich sein kann. Der neue Fisch-Hot-Dog ist ab sofort in allen Schwedischen Bistros zum Preis von 2,49 Euro erhältlich.

Dieses Preisangebot gilt bis zum 31. August 2026, solange der Vorrat reicht.