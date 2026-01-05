Neue Bond-Ära beginnt: So soll 007 aussehen – mit Dua Lipa am Mikro

Während Hollywood noch spekuliert, soll Callum Turner bereits sein Geheimnis gelüftet haben. Der britische Schauspieler steht offenbar als neuer James Bond fest.

Seit 2021 rätseln Kinofans, wer in die Rolle des legendären Geheimagenten James Bond schlüpfen wird, nachdem Daniel Craig (57) die ikonische Figur nicht mehr verkörpert. Nun verdichten sich die Hinweise auf einen neuen Kandidaten: den britischen Schauspieler Callum Turner (35).

Wie The Mail on Sunday berichtet, soll Turner in seinem Freundeskreis bereits offen über seine Besetzung als neuer 007 gesprochen haben. „Er erzählt es überall herum. Callum wird der neue Bond, es ist bestätigt.“ „Alle in seinem Kreis reden darüber. Es ist wohl das schlechtest gehütete Geheimnis überhaupt“, verriet eine dem Schauspieler nahestehende Quelle.

Familiäre Verbindung

Bei Wettanbietern zählt Turner schon länger zum engeren Favoritenkreis für die prestigeträchtige Rolle. Die Angelegenheit könnte zudem eine familiäre Dimension bekommen, denn Turners Verlobte, Popstar Dua Lipa (30), zeigt offenbar großes Interesse daran, den Titelsong für den Film beizusteuern. „Dua freut sich wahnsinnig für Callum. Sie sagt, sie würde liebend gern das Bond-Theme aufnehmen“, erklärte der Insider gegenüber The Mail on Sunday.

Turners Karriere

Turner machte sich einen Namen durch Auftritte in der Jane-Austen-Verfilmung Emma (2020), der Harry-Potter-Ablegerreihe „Fantastic Beasts“, George Clooneys „The Boys in the Boat“ sowie der Miniserie „Masters of the Air“. Während zahlreiche Schauspielernamen für die Bond-Nachfolge gehandelt werden, scheint sich Turner zunehmend als Spitzenkandidat zu etablieren.

Nicht zuletzt, weil er angeblich selbst bereits darüber spricht.