Neue Details zu dreifachem Leichenfund in Wien-Floridsdorf! (VIDEO)

In Wien-Floridsdorf wurden am Dienstag in einer Wohnung des Gemeindebaus in der Werndlgasse drei weibliche Leichen aufgefunden. Dabei scheint es sich um eine Mutter und ihre zwei Töchter zu handeln, die dem Jugendamt bereits bekannt waren.

Medienberichten zufolge soll die Mutter zusammen mit ihren 18-jährigen Zwillingstöchtern zuletzt im März 2017 im Kontakt mit dem Jugendamt gestanden haben. Zwischen 2013 und 2015 sei der 45-jährige Vormund mit ihren beiden Kindern auch im Frauenhaus gewesen. Es bestand ein Verdacht auf Vernachlässigung.

Die Gefährdungsabklärung des Jugendamts konnte jedoch nicht bestätigt werden. Aus diesem Grund brach der Kontakt 2017 ab.

Serbischen Medienberichten zufolge dürfte es sich dabei um eine Serbin und ihre Zwillingstöchter gehandelt haben. Laut kurir.rs sollen die Teenager Invaliden gewesen sein. Die Leichen der drei Frauen wiesen keinerlei äußerliche Verletzungsspuren auf, weshalb in den Medien über einen erweiterten Selbstmord durch Tabletten spekuliert wird.

