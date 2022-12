Neue Hausordnung: Müll nur noch durchs Fenster werfen (FOTO)

Gebäudeverwalter in ganz Belgrad befinden sich oft in der Situation, dass sie ihre Mieter auf verschiedene Dinge aufmerksam machen, von Ruhe, Einhaltung der Hausordnung bis hin zu Müllentsorgung. Letzteres ist besonders problematisch, wenn Sie in einem Gebäude wohnen, in dem Nachbarn den Müll einfach aus dem Fenster werfen.

Ein Verwalter des Gebäudes in Belgrad richtete eine Bitte an alle Nachbarn. Da es immer mehr ausländische Bürger in Serbien gibt, schrieb er die Nachricht auch auf Englisch, damit es keine „Ich habe nicht verstanden“-Ausrede geben würde:

„Ich möchte Sie bitten, den Müll nicht aus dem Fenster zu werfen, sondern in den Container“, schrieb er auf Serbisch.

Doch offenbar war Google Übersetzer nicht sehr freundlich zu ihm, so lautete die englische Übersetzung ganz anders: „Bitte Müll aus dem Fenster werfen statt in den Container.“

Das Foto tauchte im sozialen Netzwerk Reddit auf, und die Beschreibung lautet: „Wenn mich jemand fragt, ob ich Englisch kann, und ich mit „Ja“ antworte. In den Kommentaren lachten die Leute massiv, sie scherzten sogar, dass dies ein guter Trick sei, um Touristen anzulocken, berichtet das Medium K1 info.