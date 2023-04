Neue Serviceleistung vom Flughafen Wien: Gepäck bereits am Vortag abgeben

Passagiere von Austrian Airlines am Flughafen Wien müssen sich keine Sorgen mehr um ihr Gepäck vor dem Flug machen. Koffer, Sportausrüstung und Kinderwagen können nun am Tag zuvor an einem vereinbarten Ort abgegeben werden, sei es zu Hause, am Arbeitsplatz oder im Hotel.

Das Gepäck wird für den ausgewählten Flug nahtlos abgewickelt und am Zielort bereitgestellt. Die Bewegungen des Gepäcks lassen sich vom Zeitpunkt der Abholung an der gewählten Adresse bis zum Flugzeug lückenlos verfolgen.



Für die ersten 200 Passagiere ist der Abholservice bis zum 3. Mai dieses Jahres kostenfrei. Anschließend belaufen sich die Gebühren ab 26 Euro, abhängig von Umfang und Abholort. Dieser Service ermöglicht Passagieren einen noch unbeschwerteren Start in ihren wohlverdienten Urlaub oder auf Reisen. Eine Ausweitung des Angebots ist vor Beginn der Sommersaison vorgesehen.

Gepäckstücke können zudem über den City Airport Train (CAT) angemeldet werden. Fahrgäste mit CAT-Tickets haben die Möglichkeit, den Check-in am Bahnhof Wien Mitte in Anspruch zu nehmen. Der Zug verbindet den Bahnhof innerhalb von 16 Minuten mit dem Flughafen.

Dieser Gepäckabhol-Service in der österreichischen Hauptstadt wird von der britischen Firma Airports Technologies LTD mit Sitz in Wels angeboten, die auf intelligente Lösungen für Fluggepäck spezialisiert ist.