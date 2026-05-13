Neue TV-Doku zeigt Arnautovic privat wie nie zuvor

Drei Jahre, eine Doku über Marko Arnautovic und ein neues Abo-Modell: JOYN legt zum Geburtstag nach.

Zum dritten Geburtstag baut die kostenlose Streaming-Plattform JOYN ihr Angebot für die wachsende Nutzerbasis weiter aus. Als besonderes Highlight gilt dabei die exklusive Dokumentation „Team Arnautovic“, die den österreichischen Fußballstar Marko Arnautovic in den Mittelpunkt rückt. Das mehrteilige Reality-Format gewährt ungewohnt private Einblicke – nicht nur in das Leben des Kult-Kickers selbst, sondern auch in das seiner Ehefrau Sarah, die ebenfalls eine zentrale Rolle übernimmt.

Das Paar ist seit 15 Jahren zusammen und hat zwei gemeinsame Töchter. Arnautovic, der seit 2025 für Roter Stern Belgrad aufläuft und dort noch bis 2027 unter Vertrag steht, hatte Anfragen anderer Sender und Plattformen bislang abgelehnt. Bei JOYN öffnet der Wiener mit serbischen Wurzeln nun erstmals die Türen zu seinem Alltag – Pendeln zwischen Belgrad und Mailand, wo seine Familie lebt, inklusive.

Das Format richtet sich dabei nicht ausschließlich an ein Fußballpublikum, sondern verspricht eine Mischung aus Sportlerleben, persönlichen Momenten und emotionalen Einblicken.

Programm-Erweiterung

Bewährte Reality-Formate bleiben ebenfalls fester Bestandteil des Programms: „Forsthaus Rampensau“, „Bauer sucht Frau“ und „Match in Paradise“ gehen in neue Staffeln, ergänzt erstmals durch „Surviving Amazonas“. Im Sportbereich stehen die US Open im Sommer sowie – ab der Saison 2027/2028 gemeinsam mit Puls 4 – das UEFA Champions League Finale und der UEFA Super Cup im Programm. Das Kernangebot von mehr als 150 kostenlosen Live-Channels bleibt dabei unverändert bestehen.

JOYN+ startet

Ab Mai ergänzt JOYN sein Gratis-Angebot um eine optionale Premium-Erweiterung: JOYN+ ist ab 6,99 Euro monatlich erhältlich und schaltet eine Reihe zusätzlicher Inhalte und Funktionen frei. Dazu zählen Pay-TV-Kanäle wie ProSieben FUN, SAT.1 emotions und Kabel Eins CLASSICS im Live-Stream, mehr als 20 öffentlich-rechtliche Sender wie ARD, ZDF, 3sat und ARTE, zusätzliche JOYN-Originals, Vorab-Previews ausgewählter Inhalte, reduzierte Werbeunterbrechungen sowie eine Download-Funktion für die Offline-Nutzung.

„Gemeinsam haben wir es geschafft, einen österreichischen Streaming-Player aufzubauen, der Innovation, Reichweite und lokale Relevanz verbindet. Mit JOYN+ gehen wir nun den nächsten Schritt: Wir ergänzen unser bestehendes Gratis-Angebot um eine optionale Premium-Erweiterung für besonders aktive Streamer:innen“, sagt Fabian Knauseder-Woehrer, Geschäftsführer von JOYN Österreich.