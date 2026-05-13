Trump erklärt Venezuela zum „51. Bundesstaat“ – Caracas kontert scharf

Trump sorgt mit einem neuen Post auf Truth Social für Schlagzeilen – und Venezuela reagiert prompt mit einer klaren Ansage.

Donald Trump hat erneut mit einem provokanten Beitrag auf seiner Plattform Truth Social für Aufsehen gesorgt. Diesmal postete der US-Präsident eine Landkarte, die Venezuela im Design der amerikanischen Flagge zeigt – versehen mit dem Schriftzug „51. Bundesstaat“. Es ist nicht das erste Mal, dass Trump mit derartigen Andeutungen auf sich aufmerksam macht: Bereits zu Beginn des Jänners hatte er eine Fotomontage veröffentlicht, auf der neben den USA auch Venezuela in den Farben des Sternenbanner-Designs zu sehen war.



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Venezuelas Reaktion

Vorausgegangen war ein Telefonat mit dem Sender Fox News, in dem Trump am Montag erklärte, er erwäge, Venezuela in die Union aufzunehmen. Venezuelas Übergangspräsidentin Delcy Rodriguez wies diese Überlegungen umgehend zurück: Ihr Land habe „niemals“ in Erwägung gezogen, 51. Bundesstaat der USA zu werden.

Venezuela sei keine Kolonie, und die Regierung in Caracas werde die territoriale Integrität, Souveränität und Unabhängigkeit des Landes weiterhin verteidigen. Gleichzeitig verwies Rodriguez auf laufende diplomatische Bemühungen: „Präsident Trump weiß, dass wir an einer diplomatischen Agenda der Zusammenarbeit gearbeitet haben. Das ist der Kurs, und das ist der Weg“, sagte sie.