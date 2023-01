Neuer Strombonus fix: Diese Haushalte bekommen jetzt einen Zuschuss

Nun wird der Stromkostenzuschuss noch einmal von der Regierung aufgestockt. Größere Haushalte sollen 105 Euro pro Kopf dazu bekommen.

Heute wird die türkis-grüne Regierung ein Stromkostenergänzungszuschuss beschließen. Laut der Regierung würde ein 5-Personen-Hauhalt rund 210 Euro einsparen. „Denn von jeder Stromrechnung, an deren Adresse mehr als 3 Personen ihren Hauptwohnsitz haben, wird eine zusätzliche Entlastung von 105 Euro pro zusätzlicher Person pro Jahr in Abzug gebracht.“ Vor allem Großfamilien profitieren sehr viel davon.

Der neue Strombonus soll Großteils automatisch und ohne Antrag von der nächsten Jahresrechnung abgezogen werden. Personen, die nicht automatisch erfasst werden können, werden informiert,einen Antrag zu stellen.

Reaktion auf Kritik

„Die durch den russischen Angriffskrieg herbeigeführten hohen Energiekosten belasten die Menschen in unserem Land. Als Bundesregierung haben wir bereits eine Vielzahl an Entlastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Damit unterstützen wir Familien, Haushalte und Betriebe in dieser herausfordernden Phase.“, sagt Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP)

„Auch wenn der Staat nicht jede Krise zu 100% kompensieren und alle gestiegenen Preise 1:1 ausgleichen kann, ist es wichtig zu helfen. Daher haben wir uns dazu entschieden, die Stromkosten direkt dort abzufedern, wo sie für die Kunden zur Belastung werden, nämlich auf der Stromrechnung.“ Mit der Erhöhung reagiere man nun auf die Kritik der Stromkostenbremse und größere Haushalte ab drei Personen hätten mehr Ausgaben.

„Wo mehr Personen leben, wird mehr Strom verbraucht. Das berücksichtigen wir – und zwar überall dort wo es möglich ist automatisch und ohne jeden Aufwand“, so auch Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne).

„Die hohen Energiepreise sind eine direkte Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und sie sind für die Menschen in unserem Land eine hohe Belastung. Für uns ist klar: Wir unterstützen, wo Unterstützung gebraucht wird. Die Stromkostenbremse sorgt bereits seit Dezember dafür, dass die Rechnungen sinken und dämpft damit auch die Inflation.“, setzt Gewessler fort.