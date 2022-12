Neunjährige vergewaltigen Mitschüler: War es eine Challenge?

An einer ländlichen Volksschule im Ort Gracanica in der Nähe von Tuzla (Bosnien und Herzegowina) sollen mehrere Schüler einen Mitschüler vergewaltigt haben. Die Polizei ermittelt nun zu den Einzelheiten dieses schrecklichen Vorfalls.

Laut inoffiziellen Informationen, die in den Medien veröffentlicht wurden, soll es sich um eine TikTok-Challenge von Schülern der örtlichen Volksschule in Gracanica handeln, weswegen der ganze Vorfall vermeintlich mit Handys aufgezeichnet wurde.

Die Polizei konnte gegenüber der Zeitung „Nezavisne novine“ nicht bestätigen, ob eine Anzeige wegen Vergewaltigung vorliegt, gab jedoch an, dass ein „Vorfall“ gemeldet worden sei und die Ermittlungen aus Jugendschutzgründen heikel seien.

Auf die Frage des Journalisten von „Nezavisne novine“, ob eine mutmaßliche Vergewaltigung eines Kindes durch mehrere Gleichaltrige in einem Privathaus in Gracanica der Polizei gemeldet wurde, gaben die Beamten an, dass die Polizeidienststelle Tuzla und die Kantonale Staatsanwaltschaft des Kantons Tuzla in Zusammenhang mit dem im November in der Polizeistation Gracanica gemeldeten Vorfall alle notwendigen Maßnahmen und Aktivitäten eingeleitet hätten.

Die vorgenannte Zeitung erfuhr inoffiziell, dass es sich um Kinder im Alter zwischen neun und zehn Jahren handeln und die mutmaßliche Vergewaltigung in der örtlichen Primärschule stattgefunden haben soll. Es liegen jedoch auch Informationen vor, wonach der Vorfall sich in einem Privathaus ereignet hätte. Drei Schüler sollen dabei einen Mitschüler mit Gegenständen vergewaltigt haben.

Inoffiziellen Angaben zufolge soll auch ein Mädchen vergewaltigt worden sein, dazu gibt es jedoch keine offiziellen Bestätigungen. Im vergangenen Monat gab es in Gracanica eine Bürgerversammlung, bei der auch Vertreter der zuständigen Behörden und Institutionen anwesend waren, bei der es um die Sicherheit in der Stadt ging. Gewalt unter Jugendlichen war dabei ein Thema.