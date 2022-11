NEUNKIRCHEN: Mann aus Wien im Auto tot aufgefunden 

Ein 51-jähriger Mann aus Wien ist am Samstag in Neunkirchen tot in einem Auto aufgefunden worden. Die Polizei bestätigte die Medienberichte am Abend.

Die Ermittlungen dauern an, teilte die Direktion der Landespolizei mit. Polizeisprecherin Manuela Weinkirn teilte am Samstagabend mit, dass Ermittlungen in alle Richtungen geführt würden. Die Staatsanwaltschaft in Wiener Neustadt ordnete eine Obduktion der Leiche des 51-jährigen Mannes an.

Laut Weinkirn wurde der Tote von Beamten der Polizeiinspektion Neunkirchen bei ihrem morgendlichen Streifzug in einem in der Nähe des Bahnhofs geparkten Auto gefunden.

Der Mann wies keine äußeren Verletzungen auf. Auch das Landeskriminalamt Niederösterreich schloss sich den Ermittlungen an.