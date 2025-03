Nicht alle Handy-Verträge werden ab April teurer!

Mobilfunkkunden in Österreich erwartet ab April 2025 eine erneute Preiserhöhung. Währenddessen öffnet die IT:U in Linz erstmals ihre Türen.

Ab April 2025 stehen viele Mobilfunkkunden in Österreich vor erneuten Preissteigerungen. Diese Erhöhungen sind auf eine automatische Anpassung der Tarife an den Verbraucherpreisindex (VPI) zurückzuführen. In den Verträgen einiger Anbieter sind Wertsicherungsklauseln enthalten, die es ermöglichen, die Gebühren jährlich an den VPI anzupassen, ohne den Kunden ein Sonderkündigungsrecht zu gewähren. Nachdem die Konsumenten bereits im Vorjahr eine inflationsbedingte Erhöhung von nahezu 8 Prozent hinnehmen mussten, kommt nun eine zusätzliche Steigerung von 2,9 Prozent.

Eine Ausnahme bildet der Mobilfunkanbieter spusu, der als Familienunternehmen aus dem Weinviertel auf Transparenz setzt und auf versteckte Kosten wie die VPI-Anpassung oder Servicepauschalen verzichtet.