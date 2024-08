Niedrigere Steuern & Vollzeitbonus: Das plant jetzt Nehammer

Am 29. September stehen die österreichischen Nationalratswahlen vor der Tür. In weniger als 35 Tagen werden die Wähler die neue Zusammensetzung des Nationalrats bestimmen. Vor diesem Hintergrund präsentierte Bundeskanzler Karl Nehammer am Montag entscheidende Neuerungen seines Österreichplans, der das zentrale Wahlprogramm der ÖVP darstellt. Der Österreichplan legt Schwerpunkte auf Leistung und Entlastung und will insbesondere Arbeit attraktiver gestalten.

Ein Hauptziel des Österreichplans ist es, die Arbeit in Österreich lohnenswert zu machen, besonders für sogenannte Leistungsträger. Mit dieser Initiative plant Nehammer bis 2030 die Schaffung von mehreren Zehntausend neuen Arbeitsplätzen und eine signifikante Steigerung des BIP-Wachstums.

„Unser Wohlstand und die soziale Sicherheit basieren wesentlich auf den Leistungen all jener, die tagtäglich aufstehen und zur Arbeit gehen“, erklärte Bundeskanzler Nehammer. Er betonte, dass das vorgestellte Programm vor allem die Entlastung der Steuerzahler anstrebe – sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmer. Das Ziel sei eine stärkere Leistungsgerechtigkeit und ein attraktiverer Wirtschaftsstandort.

Nehammer plant, die unterste Steuerstufe von 20 auf 15 Prozent zu senken, was sowohl Pensionisten als auch Erwerbstätige entlasten soll. Die Steuerstufe von 48 Prozent soll abgeschafft und stattdessen mit 40 Prozent besteuert werden. Durch diese Maßnahmen würde Leistungsträgern ein zusätzliches 15. Monatsnettogehalt als Entlastung ermöglicht.

Steuerfreie Überstunden

Zur weiteren Entlastung sollen Überstunden komplett steuerfrei gestellt werden, sodass Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto behalten. Ein bereits zuvor angekündigter Vollzeitbonus in Höhe von 1.000 Euro soll ebenfalls realisiert werden. Darüber hinaus plant die Regierung geringere Abgaben für Personen, die nach dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter zusätzliches Einkommen erzielen.

Eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich wird von der ÖVP strikt abgelehnt. Ebenso ziehe man eine klare rote Linie bei neuen Eigentumssteuern, wie Vermögens-, Erbschafts- oder Schenkungssteuern.

Senkung der Körperschaftssteuer

Auch die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts soll durch umfassende Maßnahmen gesteigert werden. In Aussicht steht ein neues Standort-Förderungsgesetz sowie steuerliche Anreize zur Förderung neuer Unternehmensansiedlungen. Die Körperschaftssteuer soll ebenfalls weiter gesenkt werden, um die Unternehmenskosten zu reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

In Bezug auf die Lohnnebenkosten will Kanzler Nehammer eine jährliche Reduktion um 0,5 Prozentpunkte bis 2030 durchsetzen. Dies soll die Arbeitskosten senken und die unternehmerische Freiheit erhöhen.

Lesen Sie auch: Finanzpolizei: Massive Vorstöße bei Kebabständen aufgedecktBei einer bundesweiten Schwerpunktaktion stellte die Finanzpolizei zahlreiche Verfehlungen bei Kebabständen fest.

Finanzpolizei: Massive Vorstöße bei Kebabständen aufgedecktBei einer bundesweiten Schwerpunktaktion stellte die Finanzpolizei zahlreiche Verfehlungen bei Kebabständen fest. Sehr streng: Das sind die neuen Security-Regeln in Österreich!Zunächst wurde berichtet, dass einer der Verdächtigen als Security-Mitarbeiter tätig gewesen sein könnte.

Sehr streng: Das sind die neuen Security-Regeln in Österreich!Zunächst wurde berichtet, dass einer der Verdächtigen als Security-Mitarbeiter tätig gewesen sein könnte. Österreich: Dieselpreise so günstig wie heuer noch nie!Mit einem Durchschnittspreis von 1,504 Euro pro Liter war Diesel am 24. August so günstig wie noch nie in diesem Jahr.

Förderung qualifizierter Fachkräfte

Ein weiterer Wachstumsimpuls soll durch den Abbau überbordender Bürokratie ausgelöst werden. Zudem plant die Regierung, durch den Ausbau der Rot-Weiß-Rot-Karte den qualifizierten Fachkräftezuzug zu stärken, um die Wachstumsmöglichkeiten der Wirtschaft zu verbessern.

„Wer arbeiten geht, der muss mehr in der Geldbörse haben als jemand, der das nicht tut“, erklärte Klubobmann August Wöginger. „Mit Bundeskanzler Karl Nehammer werden wir unseren bisherigen Kurs fortsetzen und dafür sorgen, dass allen arbeitenden Menschen mehr Netto vom Brutto bleibt.“