„Der Wahlkampf ist ein Kindergarten!“ (VIDEO)

Das Superwahljahr in Österreich steuert auf den Höhepunkt zu: Am 29. September findet die Nationalratswahl statt. Bereits jetzt dominiert der Wahlkampf mit Plakaten und Postern die Straßen und füllt die Schlagzeilen mit unterschiedlichsten Themen. Eines ist laut der neuesten XXXLutz-Werbung klar, der Endspurt zur Wahl ist für den Möbel-Riesen ein infantiler Zirkus.

Raufereien im politischen Kindergarten

Inmitten dieser intensiven Wahlkampfzeit setzt das bekannte Möbelhaus XXXLutz ein ironisches Statement: In seinem aktuellen Werbespot (siehe VIDEO) stellt es den Wahlkampf als „Kindergarten“ dar. Diese drastische Einschätzung untermalt der Spot mit humorvollen Darstellungen der Spitzenkandidaten der Parteien als Kinder.

Die Hauptfiguren des Spots sind die Parteivorsitzenden der stärksten Parteien, diese werden als Kinder inszeniert. Zur Melodie des bekannten Kinderliedes „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“ erscheint ein vollständig neuer, witziger Text:

„Der Wahlkampf ist ein Kindergarten, jeder patzt an jeden an; Der Wahlkampf ist ein Kindergarten, alle reden an Schmarrn; Es wird nur gestritten, auf Blödsinn rumgeritten; Der Wahlkampf ist ein Kindergarten, reißen wir uns doch zusammen.“

Am Ende des Liedes, wenn alle „Kinder“ in chaotische Streitereien verstrickt sind, erklingt der Slogan: „XXXLutz ist immer die beste Wahl.“

Politische Anspielungen im Spot

Der Werbespot spart nicht mit Anspielungen auf aktuelle politische Kontroversen. Gleich zu Beginn ist ein in Lederhose und blauem Sakko gekleideter Herbert Kickl zu sehen, wie er Bundeskanzler Karl Nehammer Hasenohren hinter dem Kopf formt. Andere Szenen zeigen etwa Nehammer, der beim Genuss eines Burgers mit Ketchup kleckert, eine Anspielung auf das sogenannte „Burger-Gate„.

Auch andere Politiker bleiben davon nicht verschont. Vizekanzler Werner Kogler versucht vergeblich, ein kleines grünes Windrad zum Drehen zu bringen, während SPÖ-Chef Andreas Babler in einem mit „Tempolimit 100“ beschrifteten Tretauto vorfährt. Der FPÖ-Chef reitet auf einem Schaukelpferd, als gäbe es kein Morgen, und die NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger tanzt mit einem pinken Mikrofon aus der Reihe.

Symbolische Schlussbotschaft

In einer Schlusssequenz werfen die „Kinder“ schließlich Essen aufeinander – ein subtiler Hinweis auf den „schmutzigen Wahlkampf“. Doch die Politiker finden sich am Ende des Werbespots wieder auf einer gemeinsamen Bank, so wie der Wahlkampf begann.

Mit diesem humorvollen und provokativen Werbespot wirft XXXLutz nicht nur ein satirisches Licht auf den aktuellen politischen Zirkus, sondern hinterlässt auch bei der Zielgruppe einen bleibenden Eindruck und ein Schmunzeln.