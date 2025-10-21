November löscht die Vergangenheit: Diese Sternzeichen starten neu!

Der November bringt kosmische Wende – Skorpion und Wassermann erleben einen Befreiungsschlag, der ihr authentisches Selbst entfesselt.

Der erste November markiert für Skorpion und Wassermann einen entscheidenden Wendepunkt. An diesem Tag vollziehen beide Sternzeichen einen bedeutsamen Abschluss und wagen mutig einen Neuanfang. Nach einer Zeit voller verborgener Turbulenzen und seelischer Auseinandersetzungen wandelt sich ihre Erfahrung nun in neue Kraft. Der Skorpion beendet seinen inneren Konflikt, während der Wassermann aufhört, sich für sein wahres Wesen zu entschuldigen. Beide Zeichen entscheiden sich bewusst gegen ein Weitermachen im alten Trott – stattdessen tauchen sie tiefer in ihr authentisches Selbst ein und entfalten ihr volles Potenzial.

Befreiende Energie

Mit dem ersten November kommt eine Energie, die nicht auf Bereitschaft wartet, sondern sanft, aber bestimmt vorantreibt. Plötzlich wird klar: Der erste Schritt ist längst getan. Das endlose Warten auf den idealen Zeitpunkt hat ein Ende, ebenso wie das Grübeln über vergangene Fehler. Die Vergangenheit bleibt dort, wo sie hingehört.

Und zum ersten Mal seit langem fühlt sich diese Erkenntnis nicht bedrohlich an – sie wirkt vielmehr wie eine lang ersehnte Befreiung.

