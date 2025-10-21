Das ändert sich jetzt für Autofahrer beim Führerschein!

Die EU-Führerscheinreform bringt digitale Dokumente, europaweite Fahrverbote und neue Altersgrenzen für Lkw-Fahrer. Das Europaparlament steht vor einer wegweisenden Entscheidung.

Das Europaparlament entscheidet am Dienstag über eine umfassende Reform der EU-Führerscheinregeln, die weitreichende Konsequenzen für Millionen Autofahrer nach sich ziehen wird. Die Mitgliedstaaten erhalten nach der Verabschiedung einen dreijährigen Zeitraum zur Überführung in nationales Recht sowie ein zusätzliches Jahr für die praktische Implementierung.

Ein zentrales Element der Reform ist die EU-weite Einführung des digitalen Führerscheins bis 2030. In Österreich existiert diese digitale Variante auf dem Smartphone bereits, allerdings mit Beschränkung auf das Inland. Künftig soll diese digitale Version in allen EU-Staaten anerkannt werden. Für Personen, die den klassischen Führerschein bevorzugen, bleibt die physische Plastikkarte als gleichwertige Alternative bestehen.

Die Reform verschärft zudem die Sanktionsmöglichkeiten bei schwerwiegenden Verkehrsverstößen. Gravierende Regelverletzungen in einem EU-Mitgliedstaat können künftig ein unionsweites Fahrverbot nach sich ziehen. Dies betrifft insbesondere Delikte wie das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss, die Verursachung tödlicher Unfälle oder extreme Geschwindigkeitsübertretungen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Verkehrssünder unabhängig vom Ausstellungsort ihres Führerscheins in der gesamten EU zur Verantwortung gezogen werden können.

Neue Altersgrenzen

Das in Österreich bereits etablierte Modell des begleiteten Fahrens ab 17 Jahren wird nun europaweit zum Standard. Zur Bekämpfung des Fahrermangels im Transportsektor senkt die EU außerdem die Altersgrenzen für bestimmte Führerscheinklassen: Der Lkw-Führerschein kann künftig bereits mit 18 Jahren, der Bus-Führerschein mit 21 Jahren erworben werden.

Nach intensiven Debatten wurden die ursprünglich vorgesehenen verpflichtenden medizinischen Untersuchungen für ältere Verkehrsteilnehmer aus dem Reformpaket gestrichen. Die Entscheidung über die Einführung ärztlicher Gutachten oder Selbsttests verbleibt bei den einzelnen Mitgliedstaaten.

Die Fahrschulausbildung wird inhaltlich angepasst und legt künftig verstärkten Wert auf Themen wie die Ablenkung durch Mobiltelefone, tote Winkel und Fahrassistenzsysteme. Auch der angemessene Umgang mit besonders schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern, Kindern und Radfahrern erhält größere Aufmerksamkeit.

Praktische Erleichterungen

Für Wohnmobilfahrer bringt die Reform Erleichterungen: Inhaber der Führerscheinklasse B können nach einem speziellen Training oder einer Zusatzprüfung künftig Fahrzeuge bis zu einem Gewicht von 4,25 Tonnen führen. Die konkrete Ausgestaltung dieser Qualifikationsmaßnahme – ob als Schulung oder Prüfung – obliegt den einzelnen Mitgliedstaaten.

Die Neuregelungen sind Bestandteil des übergeordneten EU-Verkehrssicherheitsplans, der eine Halbierung der Verkehrstoten bis 2030 anstrebt – ein Ziel, von dem die EU derzeit noch weit entfernt ist. In den vergangenen fünf Jahren verringerte sich die Zahl der Verkehrstoten lediglich um etwa zwölf Prozent. Nach aktuellen Daten der EU-Kommission kamen 2024 europaweit 19.940 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben, was einem marginalen Rückgang von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die sichersten Straßen gemessen an der Bevölkerungszahl weisen Schweden mit 20 und Dänemark mit 24 Verkehrstoten pro Million Einwohner auf.