Streit an der Kassa: 16-Jähriger vor Supermarkt erstochen

In einem Supermarkt in Lemgo kam es zu einer tödlichen Auseinandersetzung, bei der ein 16-jähriger Jugendlicher sein Leben verlor. Einsatzkräfte nahmen einen 33-jährigen Tatverdächtigen auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes fest, wie aus einer gemeinsamen Erklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei hervorgeht. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Montagabend gingen bei der Polizei gegen 20.30 Uhr mehrere Notrufe ein, in denen von einer schwer verletzten Person im Kassenbereich berichtet wurde. Für den Jugendlichen kam jede Hilfe zu spät – die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Tödlicher Konflikt

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler waren der 33-Jährige und der Teenager – beide deutsche Staatsangehörige – zunächst auf dem Parkplatz des Supermarktes aneinandergeraten. Der Konflikt setzte sich später im Kassenbereich fort, wo der ältere Mann den Jugendlichen mit einem spitzen Gegenstand attackiert haben soll.

Bei der Auseinandersetzung zog sich auch der Verdächtige Verletzungen zu, die unter polizeilicher Aufsicht in einem Krankenhaus behandelt wurden, bevor er in Polizeigewahrsam kam. Die bisherigen Untersuchungen deuten darauf hin, dass der Mann dem 16-Jährigen mit einem Messer die tödlichen Verletzungen zufügte.

Laufende Ermittlungen

In ihrer gemeinsamen Mitteilung kündigten Staatsanwaltschaft und Polizei an, dass die am Vorabend begonnene Spurensicherung am nächsten Vormittag fortgesetzt werde.

Zu den Hintergründen der Tat machten die Behörden zunächst keine weiteren Angaben.