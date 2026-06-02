Nur acht Monate nach Halids Tod: Große Liebe Sejda Bešlić verstorben

Nur Monate nach dem Tod ihrer großen Liebe ist nun auch Sejda Beslic gestorben – das Ende einer Geschichte, die fast fünf Jahrzehnte hielt.

Sejda Beslic ist tot. Die Ehefrau der Volksmusiklegende Halid Beslic starb in Sarajevo nach langer, schwerer Krankheit – nur wenige Monate nachdem sie ihren Mann verloren hatte. Halid Beslic war am 7. Oktober 2025 gestorben; seither hatte sich Sejdas ohnehin angeschlagener Gesundheitszustand stetig verschlechtert.

Ihre letzten Wochen verbrachte sie unter ständiger ärztlicher Betreuung, an ihrer Seite ihr Sohn Dino, der ihr größter Trost war.

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Zufällige Begegnung

Begonnen hatte alles Ende der Siebzigerjahre, ganz zufällig, in einem Sarajevoer Café. Sejda war zur Geburtstagsfeier ihrer Schwester gekommen – sie arbeitete damals in einer Schokoladenfabrik – als ein junger Sänger am Beginn seiner Karriere auf sie aufmerksam wurde. Halid Beslic fragte sie, halb im Scherz, ob sie ihn heiraten würde.

Auf Drängen ihrer Schwester sagte Sejda ja. Halids Freunde machten sich noch am selben Abend auf den Weg zu ihren Eltern. Im November 1977 heirateten die beiden – nicht in Sarajevo, sondern in einem schlichten Standesamt im Dorf Knezina, weil Halids Vater Mujo es so gewollt hatte.

Die Anfänge waren bescheiden. Halid besaß damals nicht mehr als einen einzigen Anzug, und vieles, was für die Hochzeit gebraucht wurde, stellte Sejdas Vater bereit. Doch gemeinsam bauten sie sich ein Leben auf.

Stille Kraft

Kurz nach der Heirat traf Sejda eine Entscheidung, die alles prägen sollte: Sie gab ihre Arbeit auf und widmete sich fortan ganz der Familie. Sie wurde das Fundament, auf dem Halid seine glänzende Karriere errichten konnte. Ihr gemeinsamer Sohn Dino ist das einzige Kind des Paares.

Halid Beslic hat nie einen Hehl daraus gemacht, was Sejda ihm bedeutete. Sie war, wie er immer wieder betonte, seine aufrichtigste Kritikerin – musikalisch begabt, mit einem feinen Gehör und einem klaren Urteil. Jedes neue Lied hörte sie als Erste. Gefiel es ihr nicht, wurde nichts daraus.

Noch kurz vor seinem Tod, als beide bereits im Krankenhaus lagen, soll er gesagt haben: „Nur der Tod kann uns trennen.“ Sein letztes Lied, das er nur einen Monat vor seinem Tod gemeinsam mit der Gruppe Miligram veröffentlichte, trägt ihren Namen: „Sejda“.

Familie und Freunde verabschieden sich nun von einer Frau, die sich zeitlebens aus der Öffentlichkeit heraushielt und dennoch – oder gerade deshalb – einen unermesslichen Einfluss auf das Schaffen ihres Mannes hatte. Sie galt als sein „sicherer Hafen“, als die stille Kraft hinter einer der bekanntesten Stimmen der Volksmusik auf dem Balkan. Fast fünf Jahrzehnte lang stand sie an seiner Seite – in den Höhen seiner Karriere ebenso wie in den schwersten Momenten des Lebens.