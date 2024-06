Nur am Freitag: Sofra schenkt dir exklusiv Voyages Icetea

Das beliebte Grill-Restaurant Sofra im 15. Bezirk von Wien überrascht seine Gäste diesen Freitag mit einem besonderen Angebot: Alle Besucher haben die Möglichkeit, den erfrischenden Eistee „Volimtea“ von Voyage kostenlos zu genießen. Dieses exklusive Angebot bietet mit ein bisschen Glück auch die Chance, den serbischen Rapper persönlich zu treffen.

Vor etwa drei Monaten verkündete Voyage, bürgerlicher Name Mihajlo Verouvic, stolz über Instagram, dass er sich dem Trend seiner musikalischen Kollegen anschließt und seinen eigenen Eistee auf den Markt bringt. Mit „Volimtea“ möchte er nicht nur den Durst seiner Fans stillen, sondern auch neue Wege in der Getränkeindustrie beschreiten.

(FOTO: Sofra)

5er-Portion Cevapi & Volimtea

Das Sofra Grill-Restaurant, seit über vier Jahren eine feste Adresse in der Märzstraße 48, verwöhnt täglich seine Gäste mit köstlichen Balkan-Spezialitäten aus regionalen Zutaten. Am kommenden Freitag bietet das Sofra seinen Gästen ein zusätzliches Highlight: Zu jeder 5er Portion Cevapi gibt es kostenlos beide Sorten von Voyages „Volimtea“ dazu. Dieses exklusive Angebot ist nur an diesem Tag verfügbar und nicht in Österreich erhältlich. Es bietet die einzigartige Gelegenheit, den köstlichen Eistee des serbischen Rappers zu probieren.

Als besonderes Highlight besteht sogar die Möglichkeit, dass Voyage persönlich im Sofra auftaucht und seine Fans begrüßt. Ein Treffen mit dem Künstler wäre zweifellos ein unvergessliches Erlebnis für alle Gäste.

Kontakt

Restaurant Sofra

Märzstrasse 48, 1150 Wien

Telefon: 0043664 996 24 669

Insta Profil: @sofra_cc

Im Web: sofra.cc