NY: Mann springt vom Dach eines Luxushotels in den Tod

Augenzeugen in New York sagten, ein Mann sei am Freitag vom Dach eines Luxushotels am Times Square gesprungen.

Ein Polizeisprecher sagte, die Beamten hätten auf einen Notruf reagiert, der besagte, dass gegen 11:24 Uhr eine bewusstlose Person auf der Straße gefunden worden sei, berichtet Fox News.

Polizisten fanden einen Mann (38) vor dem Row Hotel und gaben an, dass er Verletzungen habe, die „auf einen Sturz aus großer Höhe hindeuten“.

Der Mann wurde vor Ort und Stelle für tot erklärt. Die Behörden untersuchen die Tragödie.

