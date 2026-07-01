»Odakle si?« – die ewige Frage nach der Herkunft

In Wien »der Bosnier«, im Dorf »der Österreicher«. Für viele in der Diaspora ist die Frage nach der Herkunft nie ganz beantwortet. Ein Sommer-Gedanke.

»Odakle si?« – woher kommst du, hören viele ihr Leben lang. In Österreich gelten sie als die mit den Wurzeln am Balkan. In der Heimat wiederum sind sie »die aus dem Ausland«. Diese doppelte Zuschreibung kennt fast jede Familie. Sie begleitet die zweite und dritte Generation. Im Sommer wird sie besonders spürbar.

Zwei Welten im Gepäck

Wer in zwei Kulturen aufwächst, trägt beide in sich. Man feiert Slava oder Bajram und liebt zugleich das Wiener Kaffeehaus. Das ist kein Widerspruch. Diese Mischung ist ein Reichtum, kein Mangel. Sie öffnet Türen in beide Richtungen. Viele entdecken das erst mit den Jahren.

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Oft fragen die Eltern auf »našem«, die Kinder antworten auf Deutsch. Das ist normal und kein Zeichen von Entfremdung. Beide Sprachen leben nebeneinander. Wichtig ist, die Herkunftssprache zu pflegen. Sie ist der Schlüssel zu den Großeltern. Und sie hält die Verbindung zur Heimat lebendig.

Heimweh in beide Richtungen

Viele kennen das Heimweh nach beiden Orten zugleich. In Wien fehlt das Meer, in der Heimat der Alltag. Dieses doppelte Sehnen gehört zum Leben dazu. Es ist kein Makel, sondern Ausdruck von Zugehörigkeit. Man liebt eben zwei Orte. Genau das macht die Diaspora aus.

Die junge Generation geht selbstbewusst mit ihrer Doppelidentität um. Sie sagt stolz, dass sie beides ist. Aus dem alten Zwiespalt wird eine Stärke. In Musik, Sport und Beruf zeigt sich dieses Selbstbewusstsein. Sie müssen sich nicht entscheiden. Sie sind ganz selbstverständlich Wiener mit Balkan-Wurzeln.

Eine Frage, viele Antworten

Auf »Odakle si?« gibt es keine einzig richtige Antwort. Manche nennen die Stadt, andere das Dorf der Eltern. Beide Antworten sind richtig. Wichtig ist, dass man sie selbst bestimmt. Niemand muss sich in eine Schublade pressen lassen. Identität ist persönlich.

Schon der Name erzählt oft von der Herkunft. Manche kürzen ihn ab, andere tragen ihn stolz. Beides ist eine Form von Identität. Ein Name kann Türen öffnen oder Fragen auslösen. Wie man damit umgeht, ist persönlich. Wichtig ist, sich nicht zu verstecken.

Essen verbindet die Welten

Am Esstisch treffen beide Heimaten aufeinander. Sarma und Schnitzel stehen friedlich nebeneinander. Genau das ist gelebte Doppelidentität. Die Küche der Großmutter reist mit nach Wien. Sie schmeckt nach Kindheit und Heimat. Und sie wird selbstverständlich weitergegeben.

Zwischen Stolz und Druck

Manche fühlen den Druck, sich für eine Seite zu entscheiden. Doch dieser Zwang ist unnötig. Man darf beides sein, ganz ohne Erklärung. Andere erleben gerade darin ihre Stärke. Sie bewegen sich frei zwischen den Welten. Diese Freiheit ist ein echtes Privileg.

Eltern geben ihren Kindern ein doppeltes Erbe mit. Sprache, Bräuche und Geschichten gehören dazu. So bleibt die Verbindung lebendig. Ein Sommer in der Heimat festigt diese Bande. Die Kinder erleben, woher sie kommen. Diese Erfahrung trägt ein Leben lang.

Musik als gemeinsame Sprache

In der Musik verschmelzen beide Welten ganz selbstverständlich. Junge Künstler mischen Balkan-Klänge mit Wiener Sound. Daraus entsteht etwas Neues. Diese Lieder treffen ein gemeinsames Lebensgefühl. Sie verbinden über Herkunft hinweg. Genau das ist Diaspora-Kultur.

Aus der alten Frage wird heute ein Selbstbewusstsein. Viele sagen klar: Ich bin beides. Diese Haltung gibt Kraft. Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Ihre Geschichte ist ihre Stärke. Und sie inspiriert die Jüngeren.

Was bleibt

Am Ende verbindet diese Erfahrung die ganze Community. Ob bosnisch, kroatisch oder serbisch – das Gefühl ist dasselbe. Es schafft Zusammenhalt über Grenzen hinweg. Vielleicht ist genau das die schönste Antwort. Man gehört nicht weniger dazu, sondern mehrfach. Und das ist ein Geschenk.