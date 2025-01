Österreich: Zoll stoppt Balkan-Kleinbus mit 60.300 Zigaretten

Ende November 2024 entdeckten Zöllner in einem Kleinbus mit bulgarischem Kennzeichen insgesamt 60.300 Zigaretten. Der 24-jährige bulgarische Lenker und sein Beifahrer wurden auf der Autobahn A4 Fahrtrichtung Wien für eine Zollkontrolle ausgewählt.

Bei der Befragung gaben die beiden Personen an, dass sie acht Stangen Zigaretten mit sich führen würde. Im Zuge der Kontrolle konnten anschließend insgesamt 301,5 Stangen Zigaretten mit einem inländischen Verkaufspreis von 16.697 Euro sichergestellt werden. Die Tabakwaren waren in Kartonverpackungen von Backwaren versteckt. Die Kartons wurden an der vom Hersteller verklebten Rückseite geöffnet, der originale Inhalt entnommen, anschließend mit losen Zigarettenpackungen aufgefüllt und zum Schluss wieder verklebt.

Schließlich gab der Fahrer zu, dass die Zigaretten für den Weiterverkauf an Freunde und Bekannte in den Niederlanden bestimmt waren. Da die Zigaretten bulgarischen Ursprungs waren, hätten sie beim Transport nach Österreich versteuert werden müssen. Für die Einfuhr der Zigaretten wären Abgaben in Höhe von 10.612 Euro angefallen. Die Zigaretten wurden noch vor Ort beschlagnahmt und finanzstrafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Neben der Einziehung der beschlagnahmten Zigaretten droht eine Geldstrafe bis zum zweifachen des hinterzogenen Abgabenbetrages.

Lesen Sie auch: So könnt ihr euch den 421-Euro-Bonus holen!Mit steigenden Lebenshaltungskosten in Österreich bietet Oberösterreich eine Unterstützung für Fernpendler an.

So könnt ihr euch den 421-Euro-Bonus holen!Mit steigenden Lebenshaltungskosten in Österreich bietet Oberösterreich eine Unterstützung für Fernpendler an. 17-Jähriger rast mit BMW in Brückengeländer (FOTOS)Drei Jugendliche wurden bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt. Der Unfall wurde durch überhöhte Geschwindigkeit verursacht.

17-Jähriger rast mit BMW in Brückengeländer (FOTOS)Drei Jugendliche wurden bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt. Der Unfall wurde durch überhöhte Geschwindigkeit verursacht. Gasexplosion in Restaurant - Sechs ToteEine Explosion in einem tschechischen Restaurant fordert sechs Todesopfer. Ursache war ein umgefallener Gasheizstrahler.

Finanzminister Gunter Mayr: „Dank dem Engagement und der Fachexpertise der Zöllnerinnen und Zöllner konnte ein weiterer Fall des illegalen Tabakschmuggels aufgedeckt werden. Wir gehen entschlossen vor, um unsere Gesellschaft nicht nur vor finanziellen Verlusten, sondern auch vor besonders großen gesundheitlichen Risiken zu schützen, die geschmuggelte Tabakwaren zusätzlich zum ohnehin gesundheitsschädlichen Rauchen oft mit sich bringen.“