Österreichischer Tourist stirbt in Ferienwohnung

Ein 60-jähriger österreichischer Tourist starb in Triest (Italien) an Kohlenmonoxidvergiftung. Seine Frau wurde schwer verletzt. Drei weitere Personen zeigten ebenfalls Vergiftungssymptome.

Ein tragisches Ereignis trübt die Neujahrsfeierlichkeiten in der norditalienischen Hafenstadt Triest. Am Montag verstarb ein 60-jähriger österreichischer Tourist infolge einer Kohlenmonoxid-Vergiftung in seiner gemieteten Ferienwohnung. Seine Frau wurde in kritischem Zustand in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert.

Gefährlicher Aufenthalt in Triest

Der Vorfall ereignete sich, nachdem der Mann mit seiner Familie eine Ferienwohnung im Stadtzentrum für einen festlichen Kurzurlaub zu Silvester gemietet hatte. Bislang gibt es keine nähere Auskunft über die genaue Herkunft des Mannes. Gegen 21 Uhr wurde ein Notruf aus der Wohnung im vierten Stock des Gebäudes abgesetzt, was die örtlichen Einsatzkräfte auf den Plan rief.

Kohlenmonoxid-Alarm

Beim Eintreffen hatten die Feuerwehrleute zunächst Schwierigkeiten, die betroffene Wohnung direkt zu betreten und drangen aus dem darüberliegenden Stockwerk ein. Sie stellten umgehend das Vorhandensein von Kohlenmonoxid (CO) fest. Neben dem Verstorbenen und seiner Frau befanden sich noch drei weitere Personen in der Wohnung, die ebenfalls Symptome einer CO-Vergiftung aufwiesen.

Die Feuerwehr führte in der Folge umfangreiche Kontrollen in allen Räumlichkeiten des Gebäudes durch. Die Einsatzkräfte fandenfünf weitere Personen, darunter Kinder, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Noch sind die genauen Umstände des Geschehens unklar.