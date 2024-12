Jugendlicher verliert durch Feuerwerkskörper ein Fingerstück

In der Anzengruberstraße in Amstetten ereignete sich am Montag ein schwerwiegender Unfall mit einem Feuerwerkskörper.

Ein 16-jähriger Jugendlicher wurde schwer verletzt, als ein pyrotechnischer Gegenstand in unmittelbarer Nähe seiner linken Hand explodierte. Der Vorfall geschah, während der Jugendliche mit Freunden auf einem Radweg unterwegs war.

Die Explosion verursachte schwere Verletzungen bei dem Jugendlichen, darunter Verbrennungen an der Hand, am Hals und an der Achsel. Besonders gravierend war der Verlust des Endglieds seines linken Zeigefingers. Nach dem Unfall wurde er umgehend ins Landesklinikum Amstetten gebracht, wo er medizinisch versorgt wurde.

Untersuchungen zur Unfallursache eingeleitet

Die genauen Umstände der Explosion werden derzeit von der Polizeiinspektion Amstetten untersucht. Es bleibt offen, ob der Feuerwerkskörper unsachgemäß verwendet wurde oder ob ein technischer Defekt vorlag.

Angesichts dieses tragischen Vorfalls mahnt die Landespolizeidirektion Niederösterreich zu höchster Vorsicht beim Umgang mit Pyrotechnik. Besonders in der Silvesternacht, in der vermehrt Unfälle durch unsachgemäße Verwendung oder den Einsatz illegaler Feuerwerkskörper auftreten, wird zu besonderer Achtsamkeit aufgerufen.