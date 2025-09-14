Ohne Handy, ohne Geld: Familie vergisst 69-Jährigen auf Raststätte

Toilettenpause mit Folgen: Als ein 69-Jähriger von der Raststätte zurückkehrte, waren Ehefrau und Tochter samt Auto verschwunden – ohne Handy, Geld und Kontaktdaten stand er allein da.

Ein 69-jähriger Nordhäuser erlebte am Samstagnachmittag eine kuriose Reiseunterbrechung, als er an einer Raststätte zurückgelassen wurde. Der Mann hatte seine Frau um einen kurzen Halt gebeten, um eine Toilettenpause einzulegen. Bei seiner Rückkehr musste er jedoch feststellen, dass das Fahrzeug mit seiner Ehefrau und Tochter bereits weitergefahren war.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizeiinspektion Heidekreis auf einem Parkplatz an der Autobahn A7 bei Bispingen im niedersächsischen Heidekreis. Die Situation verschärfte sich, da der Zurückgebliebene weder Mobiltelefon noch Bargeld bei sich trug. Erschwerend kam hinzu, dass er keine der Telefonnummern seiner Angehörigen auswendig kannte. Glücklicherweise erwies sich ein anderes Paar als hilfsbereit und brachte den Gestrandeten zur Polizeidienststelle in Soltau.

📍 Ort des Geschehens

Aufwändige Suche

Die Beamten starteten daraufhin eine aufwändige Recherche, um die Familienangehörigen des Mannes zu kontaktieren. Trotz Einbeziehung der Heimatdienststelle des 69-Jährigen in Nordhausen blieben die Bemühungen zunächst erfolglos. Erst durch die Unterstützung eines Versicherungsvertreters und Mitgliedern des lokalen Karnevalsvereins gelang es schliesslich, die benötigten Kontaktdaten zu ermitteln.

Währenddessen hatten die Angehörigen ihr Versehen bemerkt und sich bereits auf die Suche nach dem vermissten Familienmitglied gemacht. Die Polizeibeamten versorgten den durstigen Mann mit Mineralwasser, bis nach mehr als zwei Stunden die Familie wieder zusammengeführt werden konnte.

Polizeilicher Ratschlag

Mit einem Augenzwinkern gaben die Polizisten den „Verliererinnen“ den Ratschlag, bei „entlaufenen Lebewesen“ künftig umgehend die Polizei zu informieren. Zum Abschluss äusserten die Beamten der Polizeiinspektion Heidekreis die Hoffnung, dass die Familie vollzählig ihr Ziel erreicht habe und die Flüssigkeitsversorgung des Zurückgelassenen nicht zu weiteren ungewöhnlichen Zwischenfällen geführt habe.