Olympische Spiele: 8 vergessene Disziplinen

Während die Olympischen Spiele in Paris in vollem Gange sind und Athletinnen und Athleten in 32 Disziplinen ihr Bestes geben, lohnt es sich, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Es gab Zeiten, in denen die Olympischen Spiele Disziplinen beinhalteten, die man sich heutzutage kaum vorzustellen vermag.

Seilklettern als olympischer Kraftakt

Wer erinnert sich nicht mit gemischten Gefühlen an das Seilklettern im Sportunterricht? Was viele nicht wissen: 1896 zählte Seilklettern zu den olympischen Disziplinen. Dabei galt es, ein 14 Meter langes Seil nicht nur zügig zu erklimmen, sondern dies auch mit technischer Finesse zu tun. Der Grieche Nikolaos Andriakopoulos meisterte diese Herausforderung in rekordverdächtigen 23,4 Sekunden.

Hirschschießen – Ohne echte Hirsche

Zwischen 1908 und 1924 gehörte das Hirschschießen zum olympischen Programm. Hierbei wurden jedoch keine lebenden Tiere gejagt, sondern Zielscheiben in Hirschform beschossen. Oscar Swahn aus Schweden, der diesen Wettbewerb 1908 gewann, trat mit 72 Jahren erneut an und ist damit der älteste Olympiasieger in der Geschichte.

Olympische Kunstwettbewerbe

Es mag heute kurios erscheinen, aber von 1912 bis 1948 waren Kunstwettbewerbe Teil der Olympischen Spiele. Werke aus Malerei, Bildhauerei, Architektur, Literatur und Musik, die sich thematisch mit Sport beschäftigten, waren zugelassen. Initiator dieser ungewöhnlichen Disziplin war der Franzose Pierre de Coubertin, der selbst unter Pseudonym teilnahm und eine Goldmedaille gewann.

Tauziehen: Teamgeist und rohe Kraft

Das Tauziehen, bekannt von Schulveranstaltungen und Volksfesten, erlebte zwischen 1900 und 1920 seine olympischen Höhepunkte. Die Teams, oft bestehend aus Polizisten, mussten ihre Gegner über eine markierte Linie ziehen. Dieser Wettbewerb zeugt von einem ganz eigenen Verständnis von Teamgeist und körperlicher Stärke.

