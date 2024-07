Olympischer Triathlon in Paris verschoben: Seine-Wasser zu dreckig

In der französischen Hauptstadt steht gerade ein unerwartetes Problem im Rampenlicht. Die Wasserqualität der Sein. Ein Problem, das nicht nur die Bewohner und Umweltaktivisten beschäftigt, sondern nun auch die internationale Sportwelt in Atem hält.

Der olympische Triathlon der Männer, ein Highlight für Athleten und Fans gleichermaßen, sah sich aufgrund der nicht genügenden Wasserqualität der Seine zu einer Verschiebung gezwungen.

Die jüngsten starken Regenfälle haben Schadstoffwerte über den zulässigen Grenzen verursacht. Diese Entwicklung zwang die Organisatoren zu einer eiligen Planänderung: Die Wettkämpfe, die einen historischen Moment markieren sollten, indem sie erstmals in der Seine ausgetragen werden, mussten verschoben werden. Anstelle des geplanten Auftakts am Dienstag soll der männliche Wettbewerb nun am Mittwoch um 10:45 Uhr stattfinden, direkt nach dem Frauenfinale, das für 8:00 Uhr angesetzt ist. Diese Planänderung steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass die Wasserqualität sich bis dahin verbessert.

Wettlauf gegen die Zeit

Die Situation stellt die Organisatoren und Teilnehmer vor eine Herausforderung. Sollte die Wasserqualität der Seine auch am Mittwoch nicht den Standards entsprechen, besteht die Möglichkeit einer nochmaligen Verschiebung auf Freitag. Jedoch kündigt der Wetterdienst Meteo France für Dienstagabend weitere Unwetter an, was eine Verbesserung der aktuellen Lage fraglich erscheinen lässt.

Investitionen und öffentliche Wahrnehmung

Die Bemühungen der Stadt Paris und des französischen Staates, die Seine zu säubern, waren beträchtlich. Rund 1,4 Milliarden Euro flossen in die Verbesserung der Wasserqualität, einschließlich der Errichtung eines riesigen Überlaufbeckens, um zu verhindern, dass die Kanalisation bei starkem Regen in die Seine überläuft. Trotzdem bleiben die Testwerte für Schadstoffe wie E.Coli teilweise über den kritischen Werten, was zu zahlreichen kritischen Kommentaren in sozialen Medien geführt hat. Die Seine, einst ein Symbol der Romantik, wird nun von einigen als „Pariser Toilette“ verspottet.