Oma Zlata ist 100 Jahre alt und betreibt Marktstand (VIDEO)

Die Besucher des Grünmarktes in Samobor (Kroatien), konnten auch diesen Sonntag die sympathische „Oma Zlata“ an ihrem Marktstand antreffen. Die arbeitsame Dame ist nämlich 100 Jahre alt und bietet an ihrem Marktstand hausgemachten Käse und saisonales Obst und Gemüse an.

Obwohl sie im August 2022 ihren 100. Geburtstag gefeiert hat, verzichtet die liebevoll „Oma Zlata“ genannte Frau niemals auf den Sonntagsmarkt. Sie verkauft auf ihrem Stand ein breites Sortiment an Lebensmitteln, Obst und Gemüse, aber es sei trotzdem nicht leicht, genug für den Lebensunterhalt zu verdienen.

Die betagte Marktstandbetreiberin wird von ihrem Schwiegersohn zu dem Markt gefahren, doch der ist auch nicht mehr der Jüngste.

“Ich muss ihn und meine Tochter immer tadeln, wegen ihrer Haltung. Schaut mich an, sage ich ihnen immer, ich bin schon 100, ihr seid noch nicht einmal 80. Ihr dürft nicht jammern, wir müssen arbeiten“, sagt die taffe Zlata.

Früher hatte sie den Käse selbst hergestellt, jetzt hilft ihr die Tochter dabei.

„Ich hatte früher ein viel breiteres Angebot, Tomaten und alles Mögliche. Jetzt biete ich weniger an, meistens saisonales Obst und Gemüse und Käse. Früher fuhr ich auch zu dem Markt nach Zagreb und Gajnice, aber jetzt bin ich nur in Samobor. Ich freue mich, unter die Leute zu kommen“, sagt die „Oma Zlata“.