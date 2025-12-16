ORF in Trauer: Prägende Radiostimme mit 66 Jahren verstorben

Der ORF trauert um einen seiner prägendsten Köpfe: Martin Bernhofer, langjähriger Radiomacher und ehemaliger Ö1-Chef, ist mit 66 Jahren verstorben.

Martin Bernhofer, eine prägende Persönlichkeit des ORF-Radios, ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Wie der ORF mitteilte, verstarb der langjährige Radiomacher in der vergangenen Woche. Fast vier Jahrzehnte lang war der gebürtige Salzburger für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig, seit seinem Einstieg im Jahr 1985. In seiner Laufbahn leitete er unter anderem die Hauptabteilung „Wissenschaft, Bildung, Gesellschaft” der ORF-Radios und stand von 2019 bis 2022 an der Spitze des Info- und Kulturradios Ö1.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann würdigte den Verstorbenen in einer Aussendung mit den Worten: „Wir verlieren mit Martin Bernhofer einen der profundesten und feinsinnigsten Radiomacher des ORF. Nur wenige Persönlichkeiten haben die Geschichte von Ö1 so wesentlich mitgeprägt wie er.”

Akademischer Werdegang

Vor seinem Eintritt in den ORF absolvierte Bernhofer ein Studium der Hispanistik und Theaterwissenschaften und war als Dramaturg aktiv. Seine Karriere im öffentlich-rechtlichen Medienhaus begann er als Redakteur in der Wissenschafts- und Bildungsredaktion des ORF-Hörfunks. Ab 1998 übernahm er die Produktion von „Der Ö1 Essay”.

Ein Jahr später wurde er zum Ressortleiter der Wissenschaftsredaktion ernannt, wo er für „Projektmanagement, Symposien, Programmentwicklung und -produktion” zuständig war. Zudem trug er maßgeblich zur Entstehung der Plattform science.ORF.at bei.

Führungsrollen beim ORF

Im Jahr 2002 übernahm Bernhofer die Leitung der Abteilung für Wissenschaft, Bildung und Gesellschaft der ORF-Radios, bevor er 2019 zum Ö1-Chef aufstieg. In dieser Position setzte er sich besonders für die Gewinnung jüngerer Hörerinnen und Hörer ein, etwa durch den Jugendklub „Ö1 Intro” und verschiedene neue Sendeformate.

Auch die Entwicklung digitaler Ausspielwege in Form von Podcasts trieb er voran. Neben seiner Radiotätigkeit veröffentlichte Bernhofer mehrere Publikationen zu Themen aus Wissenschaft, Technologie, Kultur und Gesellschaft. Für sein Schaffen erhielt er im Jahr 2000 den Staatspreis für Wissenschaftspublizistik.

Darüber hinaus war er als Lehrbeauftragter für Medienpädagogik und Wissenschaftskommunikation tätig.