Parlamentswahlen 2022 in Bosnien und Herzegowina: So funktioniert’s!

Parlamentswahlen 2022 in Bosnien und Herzegowina finden am Sonntag, dem 2. Oktober 2022 statt. Die Frist für die Einreichung von Anträgen zur Stimmabgabe außerhalb von Bosnien und Herzegowina läuft am 19. Juli 2022 ab.

Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie man richtig außerhalb Bosnien und Herzegowina wählen kann.

Anträge auf Stimmabgabe außerhalb von Bosnien und Herzegowina können elektronisch über das Online-Portal eingereicht werden.

Daten wie Name, Nachname, ID-Nummer, Geburtsort, Wahlort und Wahlart (per Post oder bei der DKP BiH) werden ausgefüllt. Die Person muss sich mit eines der drei gültigen Dokumente (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein) ausweisen und ein Meldezettel hinzufügen.

Danach bekommt man ein Formular, welches unterschrieben und ausgefüllt werden muss, und wenn alles über das Portal gesendet wurde, erhält die Person eine E-Mail, dass die Anfrage bearbeitet wird. Personen die keine Email erhalten, können das alte PRP-Formular hier finden. Dieses muss ausgefüllt und mit allen erforderlichen Unterlagen nur per Fax gesendet werden.

Anmeldungen sind auch auf der Website der Zentralen Wahlkommission von Bosnien und Herzegowina oder per Fax an die folgenden Telefonnummern: +387 33 / 251-333 und +387/33 251-334 möglich.

Alle Informationen zur Stimmabgabe außerhalb von Bosnien und Herzegowina sind auf der offiziellen Website der Zentralen Wahlkommission von BiH oder über die Infoline +387 33 / 251-331 und +387/33 251-332 oder elektronisch per E-Mail: info@izbori.ba verfügbar.

Benutzer des E-Izbori-Portals können sich an die E-Mail-Adresse ikt.podrska@izbori.ba wenden, um technische Unterstützung für den Zugang zum Portal zu bekommen.